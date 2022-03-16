Виброплита прямоходная Samsan PC 162, колеса, складная ручка, двигатель 5.5 л.с.

Преимущества

Ручка складывается для удобства хранения и транспортировки

Открытое основание плиты обеспечивает самоочищение

Имеются встроенные колеса для легкой транспортировки

Легкое управление помогает обрабатывать в углах

Виброплита оборудована защитным кожухом от грязи и песка

Уникальные соединения понижают вибрацию на рукоятке

Есть контроль дроссельной заслонки

Защитная рама на оборудовании

Длительный период эксплуатации

Виброплита (колеса, бак, рама, складная ручка, двигатель 5,5 л.с. 4-тактный) Samsan PC 162 ВИБ079 используется при уплотнении песка, щебня и грунтов различного вида. Высокая скорость работы и небольшие размеры подошвы делают процесс уплотнения эффективным. Удобная рукоятка значительно упрощает контроль за оборудованием. Модель комплектуется баком для воды. При наличии резиновой накладки (опция) виброплита используется для укладки тротуарной плитки