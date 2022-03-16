Виброплита прямоходная Samsan PC 162, колеса, складная ручка, двигатель 5.5 л.с.
Арт. X23721
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Южная Корея
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Родина бренда
|Южная Корея
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|62
- Виброплита (колеса, бак, рама, складная ручка, двигатель 5,5 л.с. 4-тактный) Samsan PC 162 ВИБ079 используется при уплотнении песка, щебня и грунтов различного вида. Высокая скорость работы и небольшие размеры подошвы делают процесс уплотнения эффективным. Удобная рукоятка значительно упрощает контроль за оборудованием. Модель комплектуется баком для воды. При наличии резиновой накладки (опция) виброплита используется для укладки тротуарной плитки
Преимущества
- Ручка складывается для удобства хранения и транспортировки
- Открытое основание плиты обеспечивает самоочищение
- Имеются встроенные колеса для легкой транспортировки
- Легкое управление помогает обрабатывать в углах
- Виброплита оборудована защитным кожухом от грязи и песка
- Уникальные соединения понижают вибрацию на рукоятке
- Есть контроль дроссельной заслонки
- Защитная рама на оборудовании
- Длительный период эксплуатации