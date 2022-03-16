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Виброплита прямоходная Samsan PC 162, колеса, складная ручка, двигатель 5.5 л.с.
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые виброплиты
    Виброплита прямоходная Samsan PC 162, колеса, складная ручка, двигатель 5.5 л.с.
    Арт. X23721
    5.0
    1
    Виброплита прямоходная Samsan PC 162, колеса, складная ручка, двигатель 5.5 л.с.
    Виброплита прямоходная Samsan PC 162, колеса, складная ручка, двигатель 5.5 л.с.
      Виброплита прямоходная Samsan PC 162, колеса, складная ручка, двигатель 5.5 л.с.
      Виброплита прямоходная Samsan PC 162, колеса, складная ручка, двигатель 5.5 л.с.

      Виброплита прямоходная Samsan PC 162, колеса, складная ручка, двигатель 5.5 л.с.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X23721
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Samsan
      Страна производства
      		Южная Корея
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		62
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Виброплита (колеса, бак, рама, складная ручка, двигатель 5,5 л.с. 4-тактный) Samsan PC 162 ВИБ079 используется при уплотнении песка, щебня и грунтов различного вида. Высокая скорость работы и небольшие размеры подошвы делают процесс уплотнения эффективным. Удобная рукоятка значительно упрощает контроль за оборудованием. Модель комплектуется баком для воды. При наличии резиновой накладки (опция) виброплита используется для укладки тротуарной плитки

        Преимущества

        • Ручка складывается для удобства хранения и транспортировки
        • Открытое основание плиты обеспечивает самоочищение
        • Имеются встроенные колеса для легкой транспортировки
        • Легкое управление помогает обрабатывать в углах
        • Виброплита оборудована защитным кожухом от грязи и песка
        • Уникальные соединения понижают вибрацию на рукоятке
        • Есть контроль дроссельной заслонки
        • Защитная рама на оборудовании
        • Длительный период эксплуатации