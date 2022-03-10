Виброплита Samsan PC 152
Арт. X237291
Характеристики
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Производитель
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Ширина плиты, мм
|310
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|54
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Уровень шума, дБ
|105
- Виброплита (комплект колес, складная ручка, двигатель 2,5 л.с., 4-тактный) Samsan PC 152 ВИБ078 обладает небольшим весом и отличается значительным удобством при управлении. Работать с виброплитой проще благодаряскладной ручки, которая допускает компактное хранение. Небольшие размеры основания облегчают работу вдоль стен и на узких поверхностях. Виброплита успешно уплотняет грунт, песок, щебень
Преимущества
- Для удобства транспортирования ручка виброплиты складывается
- Открытая подошва способствует ее самоочищению
- Специальные соединения понижают вибрацию рукоятки
- Есть защитный кожух от песка и грязи