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Виброплита Samsan PC 152
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые виброплиты
    Виброплита Samsan PC 152
    Арт. X237291
    5.0
    2
    Виброплита Samsan PC 152
    Виброплита Samsan PC 152
    Виброплита Samsan PC 152
    Виброплита Samsan PC 152
    Виброплита Samsan PC 152
      Виброплита Samsan PC 152
      Виброплита Samsan PC 152
      Виброплита Samsan PC 152
      Виброплита Samsan PC 152
      Виброплита Samsan PC 152

      Виброплита Samsan PC 152

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X237291
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Samsan
      Ширина плиты, мм
      		310
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		54
      Уровень шума, дБ
      		105
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Виброплита (комплект колес, складная ручка, двигатель 2,5 л.с., 4-тактный) Samsan PC 152 ВИБ078 обладает небольшим весом и отличается значительным удобством при управлении. Работать с виброплитой проще благодаряскладной ручки, которая допускает компактное хранение. Небольшие размеры основания облегчают работу вдоль стен и на узких поверхностях. Виброплита успешно уплотняет грунт, песок, щебень

        Преимущества

        • Для удобства транспортирования ручка виброплиты складывается
        • Открытая подошва способствует ее самоочищению
        • Специальные соединения понижают вибрацию рукоятки
        • Есть защитный кожух от песка и грязи