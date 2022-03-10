Виброплита Samsan PC 152

Преимущества

Для удобства транспортирования ручка виброплиты складывается

Открытая подошва способствует ее самоочищению

Специальные соединения понижают вибрацию рукоятки

Есть защитный кожух от песка и грязи

Виброплита (комплект колес, складная ручка, двигатель 2,5 л.с., 4-тактный) Samsan PC 152 ВИБ078 обладает небольшим весом и отличается значительным удобством при управлении. Работать с виброплитой проще благодаряскладной ручки, которая допускает компактное хранение. Небольшие размеры основания облегчают работу вдоль стен и на узких поверхностях. Виброплита успешно уплотняет грунт, песок, щебень