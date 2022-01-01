Виброплита реверсивная Caiman MVH-508DSZ, двиг. Hatz 1D81, дизель

Преимущества

Дизельный одноцилиндровый двигатель Hatz 1D81 с воздушным охлаждением и электрозапуском. Многократно тестировался в работе на виброплитах, а также самых неблагоприятных условиях эксплуатации. Характеризуется высокой надежностью и износостойкостью, низким расходом топлива и длительным сроком службы. При этом двигатель обладает компактными размерами и небольшим весом за счет применения легких металлов. Имеет систему прямого впрыска, чугунный цилиндр, кованый коленвал, клапанное газораспределение, охлаждающий вентилятор и генератор, встроенные в маховик, фильтр циклонного типа, система автоматического удаления воздуха из топливной системы

Система мониторинга уплотнения Compas II (опция). Специальный сенсор способен определять твердость почвы и степень сжатия, необходимую для достижения требуемого уровня, что позволяет значительно сэкономить рабочее время. Данная функция является опцией - не входит в стандартную комплектацию виброплиты

Регулируемая скорость, гидравлический механизм привода хода Передний и задний ход, а также работа на месте управляются при помощи гидропривода. Переключение выполняется одним рычагом.

Регулируемая по высоте складная рукоятка с амортизацией. Позволяет отрегулировать высоту под любой рост оператора, складывается для удобства транспортировки, снижает вибрацию, передаваемую на руки

Герметичная защита ремня. Ремень и трансмиссия надежно защищены от попадания грязи и твердых частиц

Защитная рама с шумоизоляцией. Предохраняет двигатель от внешних повреждений, имеет подъемный кронштейн для облегчения погрузки и разгрузки. Передняя крышка широко откидывается для проведения обслуживания

Подошва из чугуна с шаровидным графитом. Обладает высокой стойкостью к износу, вибрационным и абразивным нагрузкам

Счетчик часов работы. Облегчает определение момента наступления очередного техобслуживания, а также затрат времени при расчетах за подрядные работы

Расширительная пластина 75 мм в комплекте

Виброплита реверсивная дизельная CAIMAN MVH-508DSZ в комплекте с расширительной плитой 75 мм и индикатором уплотнения почвы, обладает силой удара в 65 кН. Она легко справится с задачей уплотнения несвязного или умеренно связного грунта (суглинок, глина, сыпучий грунт).