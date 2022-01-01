Виброплита реверсивная Caiman MVH-508DSZ, двиг. Hatz 1D81, дизель
Арт. 1128527
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Франция
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|525
- Виброплита реверсивная дизельная CAIMAN MVH-508DSZ в комплекте с расширительной плитой 75 мм и индикатором уплотнения почвы, обладает силой удара в 65 кН. Она легко справится с задачей уплотнения несвязного или умеренно связного грунта (суглинок, глина, сыпучий грунт).
Преимущества
- Дизельный одноцилиндровый двигатель Hatz 1D81 с воздушным охлаждением и электрозапуском. Многократно тестировался в работе на виброплитах, а также самых неблагоприятных условиях эксплуатации. Характеризуется высокой надежностью и износостойкостью, низким расходом топлива и длительным сроком службы. При этом двигатель обладает компактными размерами и небольшим весом за счет применения легких металлов. Имеет систему прямого впрыска, чугунный цилиндр, кованый коленвал, клапанное газораспределение, охлаждающий вентилятор и генератор, встроенные в маховик, фильтр циклонного типа, система автоматического удаления воздуха из топливной системы
- Система мониторинга уплотнения Compas II (опция). Специальный сенсор способен определять твердость почвы и степень сжатия, необходимую для достижения требуемого уровня, что позволяет значительно сэкономить рабочее время. Данная функция является опцией - не входит в стандартную комплектацию виброплиты
- Регулируемая скорость, гидравлический механизм привода хода Передний и задний ход, а также работа на месте управляются при помощи гидропривода. Переключение выполняется одним рычагом.
- Регулируемая по высоте складная рукоятка с амортизацией. Позволяет отрегулировать высоту под любой рост оператора, складывается для удобства транспортировки, снижает вибрацию, передаваемую на руки
- Герметичная защита ремня. Ремень и трансмиссия надежно защищены от попадания грязи и твердых частиц
- Защитная рама с шумоизоляцией. Предохраняет двигатель от внешних повреждений, имеет подъемный кронштейн для облегчения погрузки и разгрузки. Передняя крышка широко откидывается для проведения обслуживания
- Подошва из чугуна с шаровидным графитом. Обладает высокой стойкостью к износу, вибрационным и абразивным нагрузкам
- Счетчик часов работы. Облегчает определение момента наступления очередного техобслуживания, а также затрат времени при расчетах за подрядные работы
- Расширительная пластина 75 мм в комплекте