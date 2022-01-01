Виброплита Atlas Copco прямоходная LF 75 LAT, 420 x 570, Honda GX160

Преимущества

Все плиты поступательного действия оснащены ручкой запатентованной конструкции. По сравнению со стандартными версиями уровень передаваемой на руки вибрации значительно уменьшен

Сбалансированная подъемная проушина для транспортировки с помощью крана

Имеется возможность полностью сложить ручку, что обеспечивает удобство в транспортировке и хранении

Охлаждающий вентилятор и вентилируемая крышка обеспечивают длительный срок службы клинового ремня

Основание особой конструкции не оставляет следов на поверхности

В качестве опции предлагается 13-литровый бачок для воды с легкодоступным клапаном и большой надёжной крышкой, ускоряющей процесс заполнения

Практически не требующая обслуживания система распределения воды эффективно предотвращает прилипание асфальта к основанию

Бензиновая виброплита Atlas Copco LF75 LAT с двигателем Honda GX160 мощностью 4,1 кВт, центробежной силой 15 кН, скоростью передвижения 27 метров в минуту и баком под увлажняющую жидкость, емкостью 13 литров для уплотнения асфальта. Скругленные углы рабочей поверхности не оставляют следов на асфальте. А вода орошает асфальт по запатентованной системе, предотвращая прилипание плиты к обрабатываемой поверхности. Специальная рукоятка с гашением вибраций, позволяет вращать плиту без особых затруднений на 360 градусов вокруг своей оси, что дает преимущество при работе в ограниченных пространствах и вблизи стен, колонн. Бак с водой легкосъемный, поэтому существенно сокращается время на его установку.