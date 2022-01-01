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Виброплита Atlas Copco прямоходная LF 75 LAT, 420 x 570, Honda GX160
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Бензиновые виброплиты
    Виброплита Atlas Copco прямоходная LF 75 LAT, 420 x 570, Honda GX160
    Арт. X11932232
    Виброплита Atlas Copco прямоходная LF 75 LAT, 420 x 570, Honda GX160
    Виброплита Atlas Copco прямоходная LF 75 LAT, 420 x 570, Honda GX160
    Виброплита Atlas Copco прямоходная LF 75 LAT, 420 x 570, Honda GX160
      Виброплита Atlas Copco прямоходная LF 75 LAT, 420 x 570, Honda GX160
      Виброплита Atlas Copco прямоходная LF 75 LAT, 420 x 570, Honda GX160
      Виброплита Atlas Copco прямоходная LF 75 LAT, 420 x 570, Honda GX160

      Виброплита Atlas Copco прямоходная LF 75 LAT, 420 x 570, Honda GX160

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X11932232

      Характеристики

      Производитель
      		Atlas Copco
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		82
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая виброплита Atlas Copco LF75 LAT с двигателем Honda GX160 мощностью 4,1 кВт, центробежной силой 15 кН,  скоростью передвижения 27 метров в минуту и баком под увлажняющую жидкость, емкостью 13 литров для уплотнения асфальта. Скругленные углы рабочей поверхности не оставляют следов на асфальте. А вода  орошает асфальт по запатентованной системе, предотвращая прилипание плиты к обрабатываемой поверхности. Специальная рукоятка с гашением вибраций, позволяет вращать плиту без особых затруднений на 360 градусов вокруг своей оси, что дает преимущество при работе в ограниченных пространствах и вблизи стен, колонн. Бак с водой легкосъемный, поэтому существенно сокращается время на его установку.

        Преимущества

        • Все плиты поступательного действия оснащены ручкой запатентованной конструкции. По сравнению со стандартными версиями уровень передаваемой на руки вибрации значительно уменьшен
        • Сбалансированная подъемная проушина для транспортировки с помощью крана
        • Имеется возможность полностью сложить ручку, что обеспечивает удобство в транспортировке и хранении
        • Охлаждающий вентилятор и вентилируемая крышка обеспечивают длительный срок службы клинового ремня
        • Основание особой конструкции не оставляет следов на поверхности
        • В качестве опции предлагается 13-литровый бачок для воды с легкодоступным клапаном и большой надёжной крышкой, ускоряющей процесс заполнения
        • Практически не требующая обслуживания система распределения воды эффективно предотвращает прилипание асфальта к основанию