Виброплита Atlas Copco LF 100 LAT

Преимущества

Все плиты поступательного действия оснащены ручкой запатентованной конструкции. По сравнению со стандартными версиями уровень передаваемой на руки вибрации значительно уменьшен

Сбалансированная подъемная проушина для транспортировки с помощью крана

Имеется возможность полностью сложить ручку, что обеспечивает удобство в транспортировке и хранении

Охлаждающий вентилятор и вентилируемая крышка обеспечивают длительный срок службы клинового ремня

Основание особой конструкции не оставляет следов на поверхности

В качестве опции предлагается 13-литровый бачок для воды с легкодоступным клапаном и большой надежной крышкой, ускоряющей процесс заполнения

Практически не требующая обслуживания система распределения воды эффективно предотвращает прилипание асфальта к основанию

Бензиновая виброплита Atlas Copco LF100 LAT с двигателем Honda GX160 мощностью 5,5 л.с., центробежной силой 17 кН, скоростью передвижения 25 метров в минуту. По желанию, можно установить бак под воду емкостью 13 литров, который при помощи специальной системы орошения эффективно увлажняет асфальт, не давая асфальту прилипать к плите. Скругленные углы рабочей поверхности не оставляют следов. Специальная рукоятка с гашением вибраций, позволяет вращать плиту без особых затруднений на 360 градусов вокруг своей оси, что дает преимущество при работе в ограниченных пространствах и вблизи стен, колонн. Также в качестве опции доступен специальный резиновый коврик для мощения тротуарной плитки и транспортировочные колеса.