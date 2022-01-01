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Виброплита Atlas Copco LF 100 LAT
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Бензиновые виброплиты
    Виброплита Atlas Copco LF 100 LAT
    Арт. X11932231
    Виброплита Atlas Copco LF 100 LAT
    Виброплита Atlas Copco LF 100 LAT
    Виброплита Atlas Copco LF 100 LAT
    Виброплита Atlas Copco LF 100 LAT
      Виброплита Atlas Copco LF 100 LAT
      Виброплита Atlas Copco LF 100 LAT
      Виброплита Atlas Copco LF 100 LAT
      Виброплита Atlas Copco LF 100 LAT

      Виброплита Atlas Copco LF 100 LAT

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X11932231

      Характеристики

      Производитель
      		Atlas Copco
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Класс товара
      		полупрофессиональный
      Вес, кг
      		95
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая виброплита Atlas Copco LF100 LAT с двигателем Honda GX160 мощностью 5,5 л.с., центробежной силой 17 кН, скоростью передвижения 25 метров в минуту. По желанию, можно установить бак под воду емкостью 13 литров, который при помощи специальной системы орошения эффективно увлажняет асфальт, не давая асфальту прилипать к плите. Скругленные углы рабочей поверхности не оставляют следов. Специальная рукоятка с гашением вибраций, позволяет вращать плиту без особых затруднений на 360 градусов вокруг своей оси, что дает преимущество при работе в ограниченных пространствах и вблизи стен, колонн. Также в качестве опции доступен специальный резиновый коврик для мощения тротуарной плитки и транспортировочные колеса. 

        Преимущества

        • Все плиты поступательного действия оснащены ручкой запатентованной конструкции. По сравнению со стандартными версиями уровень передаваемой на руки вибрации значительно уменьшен
        • Сбалансированная подъемная проушина для транспортировки с помощью крана
        • Имеется возможность полностью сложить ручку, что обеспечивает удобство в транспортировке и хранении
        • Охлаждающий вентилятор и вентилируемая крышка обеспечивают длительный срок службы клинового ремня
        • Основание особой конструкции не оставляет следов на поверхности
        • В качестве опции предлагается 13-литровый бачок для воды с легкодоступным клапаном и большой надежной крышкой, ускоряющей процесс заполнения
        • Практически не требующая обслуживания система распределения воды эффективно предотвращает прилипание асфальта к основанию