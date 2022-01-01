Виброплита бензиновая Sturm PC8811DKW

Преимущества

Специальные карбюраторы, доработанные для отечественного рынка, которые позволяют легко запустить двигатель даже при отрицательных температурах

Верхнее расположение клапанов, обеспечивающее компактные размеры силовой установки, а также экономичное потребление топлива

Низкий уровень шума и вибрации во время работы; топливный бак имеет усиленную герметизацию, в том числе и герметичную крышку

Длительный срок эксплуатации обеспечен использованием чугунной гильзы

Датчик масла исключает запуск двигателя при критично низком уровне масла

На карбюраторе предусмотрены регулировочные винты, позволяющие точно отрегулировать топливно-воздушную смесь в зависимости от качества бензина, а также оборотов на холостом ходу

Трамбовочная плита с закругленными вверх краями исключает образование наплывов и прочих неровностей на обрабатываемой поверхности

Наличие в комплекте высококачественного силиконового коврика позволяет сразу после приобретения приступать к работе с виброплитой без дополнительных затрат

В конструкцию виброплиты Sturm PC8811DKW вмонтирована система подачи воды на трамбовочную плиту с вместительным баком 13 л

Виброплита Sturm PC8811DKW позволяет производить утрамбовку грунтов, гравийно-щебеночных оснований и других материалов. Виброплита используется для уплотнения оснований, котлованов, выполнения ряда дорожно-строительных работ