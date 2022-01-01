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Виброплита бензиновая Sturm PC8811DKW
Арт. О00000034058
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|100
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- Виброплита Sturm PC8811DKW позволяет производить утрамбовку грунтов, гравийно-щебеночных оснований и других материалов. Виброплита используется для уплотнения оснований, котлованов, выполнения ряда дорожно-строительных работ
Преимущества
- Специальные карбюраторы, доработанные для отечественного рынка, которые позволяют легко запустить двигатель даже при отрицательных температурах
- Верхнее расположение клапанов, обеспечивающее компактные размеры силовой установки, а также экономичное потребление топлива
- Низкий уровень шума и вибрации во время работы; топливный бак имеет усиленную герметизацию, в том числе и герметичную крышку
- Длительный срок эксплуатации обеспечен использованием чугунной гильзы
- Датчик масла исключает запуск двигателя при критично низком уровне масла
- На карбюраторе предусмотрены регулировочные винты, позволяющие точно отрегулировать топливно-воздушную смесь в зависимости от качества бензина, а также оборотов на холостом ходу
- Трамбовочная плита с закругленными вверх краями исключает образование наплывов и прочих неровностей на обрабатываемой поверхности
- Наличие в комплекте высококачественного силиконового коврика позволяет сразу после приобретения приступать к работе с виброплитой без дополнительных затрат
- В конструкцию виброплиты Sturm PC8811DKW вмонтирована система подачи воды на трамбовочную плиту с вместительным баком 13 л