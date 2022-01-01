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Виброплита бензиновая Sturm PC8811DKW
57 990 ₽
Бензиновые виброплиты
  • Персональная скидка
Виброплита бензиновая Sturm PC8811DKW
Арт. О00000034058
Виброплита бензиновая Sturm PC8811DKW
  • Персональная скидка

Виброплита бензиновая Sturm PC8811DKW

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57 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 246 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. О00000034058

Характеристики

Производитель
Sturm
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Класс товара
профессиональный
Вес, кг
100
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
57 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 246 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Виброплита Sturm PC8811DKW позволяет производить утрамбовку грунтов, гравийно-щебеночных оснований и других материалов. Виброплита используется для уплотнения оснований, котлованов, выполнения ряда дорожно-строительных работ

    Преимущества

    • Специальные карбюраторы, доработанные для отечественного рынка, которые позволяют легко запустить двигатель даже при отрицательных температурах
    • Верхнее расположение клапанов, обеспечивающее компактные размеры силовой установки, а также экономичное потребление топлива
    • Низкий уровень шума и вибрации во время работы; топливный бак имеет усиленную герметизацию, в том числе и герметичную крышку
    • Длительный срок эксплуатации обеспечен использованием чугунной гильзы
    • Датчик масла исключает запуск двигателя при критично низком уровне масла
    • На карбюраторе предусмотрены регулировочные винты, позволяющие точно отрегулировать топливно-воздушную смесь в зависимости от качества бензина, а также оборотов на холостом ходу
    • Трамбовочная плита с закругленными вверх краями исключает образование наплывов и прочих неровностей на обрабатываемой поверхности
    • Наличие в комплекте высококачественного силиконового коврика позволяет сразу после приобретения приступать к работе с виброплитой без дополнительных затрат
    • В конструкцию виброплиты Sturm PC8811DKW вмонтирована система подачи воды на трамбовочную плиту с вместительным баком 13 л