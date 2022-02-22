Виброплита бензиновая Sturm PC8808 Honda GX 160, 5.5 л.с.
Арт. X23797
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|90
- Виброплита STURM PC8808 служит для уплотнения песка, щебня, гравия, асфальта и других сыпучих материалов. Применяется для работы на тратуарах, производственных помещениях и объектах малой площади. Так же виброплита используется в местах с ограниченным подходом для крупногабаритной техники. Работает от бензинового двигателя Honda, мощностью 5.5 лошадиных сил. Практичная в использовании и транспортировке установка благодаря складной ручке. Для улучшения качества обработки поверхности в передней части установлен бак для охлаждающей жидкости. Удобное хранение и транспортировка. Рукоятку виброплиты STURM PC8808 можно сложить для более легкого хранения и транспортировки. Длительный рабочий цикл. Благодаря вместительному топливному баку, инструмент может работать длительное время без дозаправки. Длительный срок службы. Устройство оснащено высококачественным четырехтактным двигателем Honda GX 160, который отличается длительным сроком службы и экономичным потреблением топлива. Надежность соединений. Эксцентрик жестко крепится к конструкции болтами, что обеспечивает качественную работу и долгий срок службы. Подача воды на рабочую поверхность. Предусмотрена система подачи жидкости на рабочую поверхность, что улучшает качество трамбовки
Преимущества
- Относительно небольшие габариты и вес
- Мощный двигатель
- Увеличенные габариты плиты для большей производительности
- Способна уплотнять грунт на глубину до 300 мм
- Рассчитана на постоянные нагрузки