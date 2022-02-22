Виброплита бензиновая Sturm PC8808 Honda GX 160, 5.5 л.с.

Преимущества

Относительно небольшие габариты и вес

Мощный двигатель

Увеличенные габариты плиты для большей производительности

Способна уплотнять грунт на глубину до 300 мм

Рассчитана на постоянные нагрузки

Виброплита STURM PC8808 служит для уплотнения песка, щебня, гравия, асфальта и других сыпучих материалов. Применяется для работы на тратуарах, производственных помещениях и объектах малой площади. Так же виброплита используется в местах с ограниченным подходом для крупногабаритной техники. Работает от бензинового двигателя Honda, мощностью 5.5 лошадиных сил. Практичная в использовании и транспортировке установка благодаря складной ручке. Для улучшения качества обработки поверхности в передней части установлен бак для охлаждающей жидкости. Удобное хранение и транспортировка. Рукоятку виброплиты STURM PC8808 можно сложить для более легкого хранения и транспортировки. Длительный рабочий цикл. Благодаря вместительному топливному баку, инструмент может работать длительное время без дозаправки. Длительный срок службы. Устройство оснащено высококачественным четырехтактным двигателем Honda GX 160, который отличается длительным сроком службы и экономичным потреблением топлива. Надежность соединений. Эксцентрик жестко крепится к конструкции болтами, что обеспечивает качественную работу и долгий срок службы. Подача воды на рабочую поверхность. Предусмотрена система подачи жидкости на рабочую поверхность, что улучшает качество трамбовки