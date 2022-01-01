Виброплита бензиновая Sturm PC8809DKW
Арт. О00000015128
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|90
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- Бензиновая виброплита Sturm 6,5 л.с PC8809DKW предназначена для уплотнения грунта, асфальта, щебня и песка. Модель оснащена встроенной системой подачи воды на трамбовочную плиту. Мощный двигатель отличается экономичным потреблением топлива, низким уровнем шума и рабочих вибрации. Специальные винты на карбюраторе позволяют регулировать топливно-воздушную смесь в зависимости от качества бензина и количества оборотов на холостом ходу. Наличие датчика масла с кнопкой подкачки топлива обеспечивает визуальный контроль за уровнем и легкий запуск мотора. Подошва закругленными вверх краями препятствует образованию наплывов и неровностей на обрабатываемой поверхности
Преимущества
- Sturm 6,5 л.с PC8809DKW удобна в использовании
- Система подачи воды с вместительным баком
- Одноцилиндровый двигатель с верхним расположением клапанов OHV
- Карбюратор легко запускает двигатель даже при отрицательных температурах
- Высококачественный силиконовый коврик в комплекте
- Чугунная гильза обеспечивает длительный срок эксплуатации
- Датчик масла исключает запуск двигателя при низком уровне
- Топливный бак имеет герметичную крышку
- Картер - 0.6 л