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Виброплита бензиновая Sturm PC8809DKW
Найти аналог
Бензиновые виброплиты
    Виброплита бензиновая Sturm PC8809DKW
    Арт. О00000015128
    Виброплита бензиновая Sturm PC8809DKW
    Виброплита бензиновая Sturm PC8809DKW
    Виброплита бензиновая Sturm PC8809DKW
    Виброплита бензиновая Sturm PC8809DKW
    Виброплита бензиновая Sturm PC8809DKW
    Виброплита бензиновая Sturm PC8809DKW
      Виброплита бензиновая Sturm PC8809DKW
      Виброплита бензиновая Sturm PC8809DKW
      Виброплита бензиновая Sturm PC8809DKW
      Виброплита бензиновая Sturm PC8809DKW
      Виброплита бензиновая Sturm PC8809DKW
      Виброплита бензиновая Sturm PC8809DKW

      Виброплита бензиновая Sturm PC8809DKW

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. О00000015128

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновая виброплита Sturm 6,5 л.с PC8809DKW предназначена для уплотнения грунта, асфальта, щебня и песка. Модель оснащена встроенной системой подачи воды на трамбовочную плиту. Мощный двигатель отличается экономичным потреблением топлива, низким уровнем шума и рабочих вибрации. Специальные винты на карбюраторе позволяют регулировать топливно-воздушную смесь в зависимости от качества бензина и количества оборотов на холостом ходу. Наличие датчика масла с кнопкой подкачки топлива обеспечивает визуальный контроль за уровнем и легкий запуск мотора. Подошва закругленными вверх краями препятствует образованию наплывов и неровностей на обрабатываемой поверхности

        Преимущества

        • Sturm 6,5 л.с PC8809DKW удобна в использовании
        • Система подачи воды с вместительным баком
        • Одноцилиндровый двигатель с верхним расположением клапанов OHV
        • Карбюратор легко запускает двигатель даже при отрицательных температурах
        • Высококачественный силиконовый коврик в комплекте
        • Чугунная гильза обеспечивает длительный срок эксплуатации
        • Датчик масла исключает запуск двигателя при низком уровне
        • Топливный бак имеет герметичную крышку
        • Картер - 0.6 л