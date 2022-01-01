Виброплита бензиновая Sturm PC8809DKW

Преимущества

Sturm 6,5 л.с PC8809DKW удобна в использовании

Система подачи воды с вместительным баком

Одноцилиндровый двигатель с верхним расположением клапанов OHV

Карбюратор легко запускает двигатель даже при отрицательных температурах

Высококачественный силиконовый коврик в комплекте

Чугунная гильза обеспечивает длительный срок эксплуатации

Датчик масла исключает запуск двигателя при низком уровне

Топливный бак имеет герметичную крышку

Картер - 0.6 л

Бензиновая виброплита Sturm 6,5 л.с PC8809DKW предназначена для уплотнения грунта, асфальта, щебня и песка. Модель оснащена встроенной системой подачи воды на трамбовочную плиту. Мощный двигатель отличается экономичным потреблением топлива, низким уровнем шума и рабочих вибрации. Специальные винты на карбюраторе позволяют регулировать топливно-воздушную смесь в зависимости от качества бензина и количества оборотов на холостом ходу. Наличие датчика масла с кнопкой подкачки топлива обеспечивает визуальный контроль за уровнем и легкий запуск мотора. Подошва закругленными вверх краями препятствует образованию наплывов и неровностей на обрабатываемой поверхности