Виброплита реверсивная ТСС TSS-WP160L

Преимущества

Открытая конструкция основания реверсивной виброплиты ТСС WP160L 207185 обеспечивает её высокую самоочистку

Закруглённая конструкция основания плиты для лёгкого доступа к углам

Защитный кожух приводного ремня, предотвращает попадание на него песка и почвы, увеличивает ресурс виброплиты

Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку

Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора

Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном

Плавно изогнутые вверх края плиты основания облегчают точечное уплотнение

Благодаря своей прочной конструкции, она превосходно подходит для постоянной эксплуатации профессионалами в области садового и ландшафтного строительства, а также строительства дорог, например, для уплотнения гравийно-песчаной подушки тротуаров, улиц и стоянок

Рабочая плита выполнена из износостойкого, высокопрочного металла

Прочная универсальная машина, рассчитанная на длительную эксплуатацию

Реверсивная виброплита ТСС WP160L 207185 представляет собой оборудование для уплотнения грунтов в ограниченном пространстве - на площадках для парковки автомобилей, в траншеях и т.д. Данная модель отличается повышенной маневренностью и максимальным уплотняющим усилием. Виброплита применяется при уплотнении сыпучего грунта - щебня, песка, асфальтобетона. К отличительным особенностям данной модели относят новую конструкцию рамы, которая гарантирует надежную защиту для двигателя. Виброплита имеет возможность движения вперед и назад, что увеличивает производительность и повышает удобство использования устройства.