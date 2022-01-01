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Виброплита реверсивная ТСС TSS-WP160L
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Бензиновые виброплиты
    Виброплита реверсивная ТСС TSS-WP160L
    Арт. О00000030407
    Виброплита реверсивная ТСС TSS-WP160L
    Виброплита реверсивная ТСС TSS-WP160L
    Виброплита реверсивная ТСС TSS-WP160L
    Виброплита реверсивная ТСС TSS-WP160L
      Виброплита реверсивная ТСС TSS-WP160L
      Виброплита реверсивная ТСС TSS-WP160L
      Виброплита реверсивная ТСС TSS-WP160L
      Виброплита реверсивная ТСС TSS-WP160L

      Виброплита реверсивная ТСС TSS-WP160L

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000030407

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		150
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Реверсивная виброплита ТСС WP160L 207185 представляет собой оборудование для уплотнения грунтов в ограниченном пространстве - на площадках для парковки автомобилей, в траншеях и т.д. Данная модель отличается повышенной маневренностью и максимальным уплотняющим усилием. Виброплита применяется при уплотнении сыпучего грунта - щебня, песка, асфальтобетона. К отличительным особенностям данной модели относят новую конструкцию рамы, которая гарантирует надежную защиту для двигателя. Виброплита имеет возможность движения вперед и назад, что увеличивает производительность и повышает удобство использования устройства.

        Преимущества

        • Открытая конструкция основания реверсивной виброплиты ТСС WP160L 207185 обеспечивает её высокую самоочистку
        • Закруглённая конструкция основания плиты для лёгкого доступа к углам
        • Защитный кожух приводного ремня, предотвращает попадание на него песка и почвы, увеличивает ресурс виброплиты
        • Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку
        • Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора
        • Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном
        • Плавно изогнутые вверх края плиты основания облегчают точечное уплотнение
        • Благодаря своей прочной конструкции, она превосходно подходит для постоянной эксплуатации профессионалами в области садового и ландшафтного строительства, а также строительства дорог, например, для уплотнения гравийно-песчаной подушки тротуаров, улиц и стоянок
        • Рабочая плита выполнена из износостойкого, высокопрочного металла
        • Прочная универсальная машина, рассчитанная на длительную эксплуатацию