Виброуплотнитель ВУ-11-75Е (с ИВ-98Е/220В/УЗО-1шт)

Преимущества

Высокое качество производимых работ

Низкий уровень вибрации

Прочная конструкция

Не требует дополнительного обслуживания

Защита от коррозии

Надежный двигатель

Виброуплотнитель Российский ВУ-11-75 с ИВ-98Е/220В/УЗО 091-0004 - качественное оборудование, которое используется на рабочих площадках, где имеется электрическая сеть напряжением 220В. Машина используется для уплотнения различных сыпучих материалов, таких как песок, грунт, гравий. Данное оборудование характеризуется высокой производительностью. В конструкции виброплиты предусмотрены два колеса для ее легкого и быстрого перемещения из одной рабочей точки в другую