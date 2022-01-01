Виброуплотнитель ВУ-11-75Е (с ИВ-98Е/220В/УЗО-1шт)
Арт. X129227020428
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Напряжение, В
|220
- Виброуплотнитель Российский ВУ-11-75 с ИВ-98Е/220В/УЗО 091-0004 - качественное оборудование, которое используется на рабочих площадках, где имеется электрическая сеть напряжением 220В. Машина используется для уплотнения различных сыпучих материалов, таких как песок, грунт, гравий. Данное оборудование характеризуется высокой производительностью. В конструкции виброплиты предусмотрены два колеса для ее легкого и быстрого перемещения из одной рабочей точки в другую
Преимущества
- Высокое качество производимых работ
- Низкий уровень вибрации
- Прочная конструкция
- Не требует дополнительного обслуживания
- Защита от коррозии
- Надежный двигатель