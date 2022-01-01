Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Виброуплотнитель ВУ-11-75Е (с ИВ-98Е/220В/УЗО-1шт)
Найти аналог
Электрические виброплиты
    Виброуплотнитель ВУ-11-75Е (с ИВ-98Е/220В/УЗО-1шт)
    Арт. X129227020428
    Виброуплотнитель ВУ-11-75Е (с ИВ-98Е/220В/УЗО-1шт)
    Виброуплотнитель ВУ-11-75Е (с ИВ-98Е/220В/УЗО-1шт)
      Виброуплотнитель ВУ-11-75Е (с ИВ-98Е/220В/УЗО-1шт)
      Виброуплотнитель ВУ-11-75Е (с ИВ-98Е/220В/УЗО-1шт)

      Виброуплотнитель ВУ-11-75Е (с ИВ-98Е/220В/УЗО-1шт)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X129227020428

      Характеристики

      Производитель
      		Красный Маяк
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Напряжение, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Виброуплотнитель Российский ВУ-11-75 с ИВ-98Е/220В/УЗО 091-0004 - качественное оборудование, которое используется на рабочих площадках, где имеется электрическая сеть напряжением 220В. Машина используется для уплотнения различных сыпучих материалов, таких как песок, грунт, гравий. Данное оборудование характеризуется высокой производительностью. В конструкции виброплиты предусмотрены два колеса для ее легкого и быстрого перемещения из одной рабочей точки в другую

        Преимущества

        • Высокое качество производимых работ
        • Низкий уровень вибрации
        • Прочная конструкция
        • Не требует дополнительного обслуживания
        • Защита от коррозии
        • Надежный двигатель