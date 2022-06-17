- Персональная скидка
Виброплита Zitrek Z3K60W 091-0202
Арт. Ю00000022017
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Чехия
|
Класс товара
|профессиональный
|
Вес, кг
|57
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
13 450 ₽
16 630 ₽
- -3 180 ₽
- Виброплита Zitrek z3k60w Loncin 160F используется для уплотнения грунта и других сыпучих материалов - гравия, щебня, песка. Данная модель отлично подходит для строительной площадки, где отсутствует электросеть. Устройство работает на бензине АИ-92. Виброплита оборудуется водяным баком, что значительно расширяет возможности эксплуатации. Агрегат характеризуется высокой производительностью и эффективностью в работе. Специальный кожух надежно защищает приводной ремень от случайных механических повреждений, что увеличивает срок службы виброплиты Zitrek z3k60w Loncin 160F. В конструкции предусматриваются колеса для простого и удобного перемещения по рабочей площадке
Преимущества
- Наличие датчика масла
- Водяной бак на 10 литров
- Высокая мобильность за счет наличия возможности складывания ручки управления, а так же транспортировочной скобы и колес
- Удобное управление двигателем на ручке
- Амортизаторы снижают нагрузку на двигатель и на рукоятку
- Надежный виброузел продлевает межсервисные интервалы
- Усовершенствованная система ременной передачи от двигателя к виброузлу за счет двойного ремня