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Виброплита Zitrek Z3K60W 091-0202
5.0
2
32 700 ₽
Бензиновые виброплиты
  • Персональная скидка
Виброплита Zitrek Z3K60W 091-0202
Арт. Ю00000022017
5.0
2
Виброплита Zitrek Z3K60W 091-0202
  • Персональная скидка

Виброплита Zitrek Z3K60W 091-0202

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32 700 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 894 ₽
  • Доставка сегодня или позже, бесплатно
Арт. Ю00000022017
5.0
2

Характеристики

Производитель
Zitrek
Страна производства
Китай
Родина бренда
Чехия
Класс товара
профессиональный
Вес, кг
57
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
32 700 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 894 ₽
  • Доставка сегодня или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Виброплита Zitrek z3k60w Loncin 160F используется для уплотнения грунта и других сыпучих материалов - гравия, щебня, песка. Данная модель отлично подходит для строительной площадки, где отсутствует электросеть. Устройство работает на бензине АИ-92. Виброплита оборудуется водяным баком, что значительно расширяет возможности эксплуатации. Агрегат характеризуется высокой производительностью и эффективностью в работе. Специальный кожух надежно защищает приводной ремень от случайных механических повреждений, что увеличивает срок службы виброплиты Zitrek z3k60w Loncin 160F. В конструкции предусматриваются колеса для простого и удобного перемещения по рабочей площадке

    Преимущества

    • Наличие датчика масла
    • Водяной бак на 10 литров
    • Высокая мобильность за счет наличия возможности складывания ручки управления, а так же транспортировочной скобы и колес
    • Удобное управление двигателем на ручке
    • Амортизаторы снижают нагрузку на двигатель и на рукоятку
    • Надежный виброузел продлевает межсервисные интервалы
    • Усовершенствованная система ременной передачи от двигателя к виброузлу за счет двойного ремня