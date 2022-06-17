Виброплита Zitrek Z3K60W 091-0202

Виброплита Zitrek z3k60w Loncin 160F используется для уплотнения грунта и других сыпучих материалов - гравия, щебня, песка. Данная модель отлично подходит для строительной площадки, где отсутствует электросеть. Устройство работает на бензине АИ-92. Виброплита оборудуется водяным баком, что значительно расширяет возможности эксплуатации. Агрегат характеризуется высокой производительностью и эффективностью в работе. Специальный кожух надежно защищает приводной ремень от случайных механических повреждений, что увеличивает срок службы виброплиты Zitrek z3k60w Loncin 160F. В конструкции предусматриваются колеса для простого и удобного перемещения по рабочей площадке

Преимущества