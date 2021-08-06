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Глубинный портативный вибратор для бетона Sturm CV71101
5.0
2
5 710 ₽
Глубинные вибраторы
  • Персональная скидка
Глубинный портативный вибратор для бетона Sturm CV71101
Арт. X129227020169
5.0
2
Глубинный портативный вибратор для бетона Sturm CV71101
Глубинный портативный вибратор для бетона Sturm CV71101
Глубинный портативный вибратор для бетона Sturm CV71101
Глубинный портативный вибратор для бетона Sturm CV71101
Глубинный портативный вибратор для бетона Sturm CV71101
Глубинный портативный вибратор для бетона Sturm CV71101
Глубинный портативный вибратор для бетона Sturm CV71101
Глубинный портативный вибратор для бетона Sturm CV71101
  • Персональная скидка
Глубинный портативный вибратор для бетона Sturm CV71101
Глубинный портативный вибратор для бетона Sturm CV71101
Глубинный портативный вибратор для бетона Sturm CV71101
Глубинный портативный вибратор для бетона Sturm CV71101
Глубинный портативный вибратор для бетона Sturm CV71101
Глубинный портативный вибратор для бетона Sturm CV71101
Глубинный портативный вибратор для бетона Sturm CV71101
Глубинный портативный вибратор для бетона Sturm CV71101

Глубинный портативный вибратор для бетона Sturm CV71101

Дарим скидки за
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5 710 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X129227020169
5.0
2

Характеристики

Производитель
Sturm
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Габариты, мм
325x80x155
Частота, Гц
50
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 710 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Купить Sturm! CV71101 необходимо на любую стройплощадку. При возведении фундаментов дома, парковочных зданий, стен и колонн, да и простых конструкций, таких как лестницы и предметы декора важно, чтобы бетон был прочным и долго прослужил после застывания. Этому способствует не только качественный состав смеси, но и отсутствие пузырьков воздуха, которые появляются после заливки бетона в форму. В таких случаях и пригодится вибратор глубинный штурм. При погружении в состав, он создает колебания, которые заставляют весь воздух подняться на поверхность, и тем самым улучшает свойства готового изделия. Также как и бетономешалка sturm CV71101, вибратор отличается хорошей мощностью двигателя, и проверенным гибким валом, что позволит использовать его неоднократно и на протяжении многих лет.

    Преимущества электрического глубинного вибратора Sturm! CV71101

    • Мощность 1 кВт
    • Надежная конструкция
    • Практичность
    • Эффективность

    Комплектация

    • Вибратор
    • Запасные угольные щетки (1 компл.)
    • Гибкий вал
    • Руководство по эксплуатации
    • Упаковка