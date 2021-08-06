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Глубинный портативный вибратор для бетона Sturm CV71101
Арт. X129227020169
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|325x80x155
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Частота, Гц
|50
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- Купить Sturm! CV71101 необходимо на любую стройплощадку. При возведении фундаментов дома, парковочных зданий, стен и колонн, да и простых конструкций, таких как лестницы и предметы декора важно, чтобы бетон был прочным и долго прослужил после застывания. Этому способствует не только качественный состав смеси, но и отсутствие пузырьков воздуха, которые появляются после заливки бетона в форму. В таких случаях и пригодится вибратор глубинный штурм. При погружении в состав, он создает колебания, которые заставляют весь воздух подняться на поверхность, и тем самым улучшает свойства готового изделия. Также как и бетономешалка sturm CV71101, вибратор отличается хорошей мощностью двигателя, и проверенным гибким валом, что позволит использовать его неоднократно и на протяжении многих лет.
Преимущества электрического глубинного вибратора Sturm! CV71101
- Мощность 1 кВт
- Надежная конструкция
- Практичность
- Эффективность
Комплектация
- Вибратор
- Запасные угольные щетки (1 компл.)
- Гибкий вал
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка