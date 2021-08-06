Глубинный портативный вибратор для бетона Sturm CV71101

Купить Sturm! CV71101 необходимо на любую стройплощадку. При возведении фундаментов дома, парковочных зданий, стен и колонн, да и простых конструкций, таких как лестницы и предметы декора важно, чтобы бетон был прочным и долго прослужил после застывания. Этому способствует не только качественный состав смеси, но и отсутствие пузырьков воздуха, которые появляются после заливки бетона в форму. В таких случаях и пригодится вибратор глубинный штурм. При погружении в состав, он создает колебания, которые заставляют весь воздух подняться на поверхность, и тем самым улучшает свойства готового изделия. Также как и бетономешалка sturm CV71101, вибратор отличается хорошей мощностью двигателя, и проверенным гибким валом, что позволит использовать его неоднократно и на протяжении многих лет.

Преимущества электрического глубинного вибратора Sturm! CV71101

Мощность 1 кВт

Надежная конструкция

Практичность

Эффективность

Комплектация