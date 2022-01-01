Вибраторы для бетона портативные
Найдено 13 товаров
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- 4 199 ₽5 990 ₽Диаметр булавы вибратора, мм: 35Длина вала, м: 1Мощность двигателя 1000 Вт
- -1 791 ₽
- Персональная скидка
- 2 758 ₽3 820 ₽Диаметр булавы вибратора, мм: 35Длина вала, м: 1.5Мощность двигателя 800 Вт
- -1 062 ₽
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- 5 490 ₽6 320 ₽Диаметр булавы вибратора, мм: 35Длина вала, м: 1Мощность двигателя 1000 Вт
- -830 ₽
- Персональная скидка
- 4 975 ₽5 520 ₽Диаметр булавы вибратора, мм: 35Длина вала, м: 1Мощность двигателя 1000 Вт
- -545 ₽
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- Нет в наличииДиаметр булавы вибратора, мм: 50Длина вала, м: 6Мощность двигателя 2200 Вт
- Нет в наличииДиаметр булавы вибратора, мм: 35Длина вала, м: 1.5Мощность двигателя 800 Вт
- Нет в наличииДиаметр булавы вибратора, мм: 38Длина вала, м: 4Мощность двигателя 2000 Вт
- Нет в наличииДиаметр булавы вибратора, мм: 35Длина вала, м: 1Мощность двигателя 1000 Вт
- Нет в наличииДлина вала, м: 2.2Мощность двигателя 1500 Вт
- Нет в наличииДиаметр булавы вибратора, мм: 35Длина вала, м: 1.5Мощность двигателя 1100 Вт
- Нет в наличииДиаметр булавы вибратора, мм: 35Длина вала, м: 1Мощность двигателя 720 Вт
- Нет в наличииДиаметр булавы вибратора, мм: 45Длина вала, м: 2Мощность двигателя 1100 Вт
- Нет в наличииДиаметр булавы вибратора, мм: 35Длина вала, м: 2Мощность двигателя 1100 Вт
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить вибраторы для бетона портативные в Москве по цене от 2758 до 24380 рублей. В наличии более 13 наименований. Товар можно купить с доставкой в город Москва on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в другие населенные пункты России уточняйте у менеджеров.