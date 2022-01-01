Вибраторы для бетона 1000вт
Найдено 6 товаров
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- 4 199 ₽5 990 ₽Диаметр булавы вибратора, мм: 35Длина вала, м: 1Мощность двигателя 1000 Вт
- -1 791 ₽
- Персональная скидка
- 5 490 ₽6 320 ₽Диаметр булавы вибратора, мм: 35Длина вала, м: 1Мощность двигателя 1000 Вт
- -830 ₽
- Персональная скидка
- 4 975 ₽5 520 ₽Диаметр булавы вибратора, мм: 35Длина вала, м: 1Мощность двигателя 1000 Вт
- -545 ₽
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- Нет в наличииДиаметр булавы вибратора, мм: 35Длина вала, м: 1Мощность двигателя 1000 Вт
- Нет в наличииДиаметр булавы вибратора, мм: 51Длина вала, м: 3Мощность двигателя 1000 Вт
- Нет в наличииДиаметр булавы вибратора, мм: 38Длина вала, м: 3Мощность двигателя 1000 Вт
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить вибраторы для бетона 1000вт в Москве по цене от 3239 до 11382 рубля. В наличии более 6 наименований. Товар можно купить с доставкой в город Москва on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в другие населенные пункты России уточняйте у менеджеров.