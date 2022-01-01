Глубинный вибратор Ada ZDB35CL
Арт. geototal_40
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Мощность, л.с.
|1.5
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Частота, Гц
|50
- Глубинный вибратор ADA ZDB35-CL А00245 при своих малых габаритах относится к профессиональному оборудованию для уплотнения строительный смесей. Имеет наплечное крепление и бензиновый двигатель Honda GX35, что позволяет без труда перемещаться на строительной площадке, не перенося за собой лишние провода. Благодаря высокой мобильности и продуктивности широко применяется на разных объектах, в особенности на монолитных перекрытиях с большим количеством препятствий
Преимущества
- Не требует специального обслуживания
- Простота эксплуатации
- Надежная конструкция
- Малый диаметр наконечника позволяет уплотнять смесь в углах
- Малая потребляемая мощность