Глубинный вибратор Ada ZDB35CL

Преимущества

Не требует специального обслуживания

Простота эксплуатации

Надежная конструкция

Малый диаметр наконечника позволяет уплотнять смесь в углах

Малая потребляемая мощность

Глубинный вибратор ADA ZDB35-CL А00245 при своих малых габаритах относится к профессиональному оборудованию для уплотнения строительный смесей. Имеет наплечное крепление и бензиновый двигатель Honda GX35, что позволяет без труда перемещаться на строительной площадке, не перенося за собой лишние провода. Благодаря высокой мобильности и продуктивности широко применяется на разных объектах, в особенности на монолитных перекрытиях с большим количеством препятствий