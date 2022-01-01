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Глубинный вибратор Ada ZDB35CL
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Глубинные вибраторы
    Глубинный вибратор Ada ZDB35CL
    Арт. geototal_40
    Глубинный вибратор Ada ZDB35CL

      Глубинный вибратор Ada ZDB35CL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_40

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Мощность, л.с.
      		1.5
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Глубинный вибратор ADA ZDB35-CL А00245 при своих малых габаритах относится к профессиональному оборудованию для уплотнения строительный смесей. Имеет наплечное крепление и бензиновый двигатель Honda GX35, что позволяет без труда перемещаться на строительной площадке, не перенося за собой лишние провода. Благодаря высокой мобильности и продуктивности широко применяется на разных объектах, в особенности на монолитных перекрытиях с большим количеством препятствий

        Преимущества

        • Не требует специального обслуживания
        • Простота эксплуатации
        • Надежная конструкция
        • Малый диаметр наконечника позволяет уплотнять смесь в углах
        • Малая потребляемая мощность