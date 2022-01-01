Глубинные вибраторы с булавой (насадкой)
Найдено 20 товаров
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- 4 199 ₽5 990 ₽Диаметр наконечника 35 ммДлина вала, м: 1Мощность двигателя 1000 Вт
- -1 791 ₽
- Персональная скидка
- 20 429 ₽24 800 ₽Глубинный вибратор с валом и вибронаконечником Красный Маяк ЭПК-1300/51, 3 м для бетона электрическийДиаметр наконечника 51 ммДлина вала, м: 3Мощность двигателя 1300 Вт
- -4 371 ₽
- Персональная скидка
- 29 400 ₽Диаметр наконечника 51 ммДлина вала, м: 6Мощность двигателя 1300 Вт
- Персональная скидка
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- 12 012 ₽Диаметр наконечника 50 ммДлина вала, м: 4
- 4 094 ₽5 650 ₽Диаметр наконечника 35 ммДлина вала, м: 1.5Мощность двигателя 1100 Вт
- -1 556 ₽
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- 5 490 ₽6 320 ₽Диаметр наконечника 35 ммДлина вала, м: 1Мощность двигателя 1000 Вт
- -830 ₽
- Персональная скидка
- 20 429 ₽26 450 ₽Диаметр наконечника 51 ммДлина вала, м: 4.5Мощность двигателя 1300 Вт
- -6 021 ₽
- Персональная скидка
- Нет в наличииДиаметр наконечника 35 ммДлина вала, м: 1Мощность двигателя 1000 Вт
- Нет в наличииДиаметр наконечника 70 ммДлина вала, м: 5
- Нет в наличииДиаметр наконечника 51 ммДлина вала, м: 3Мощность двигателя 1000 Вт
- Нет в наличииДиаметр наконечника 51 ммДлина вала, м: 4Мощность двигателя 1300 Вт
- Нет в наличииДиаметр наконечника 35 ммДлина вала, м: 1Мощность двигателя 720 Вт
- Нет в наличииВибратор высокочастотный гибкий для преобразователей CST и CNW, 12000 об/мин, вал 5 м, булава 60 мм, 16,5 кгДиаметр наконечника 60 ммДлина вала, м: 5
- Нет в наличииДиаметр наконечника 38 ммДлина вала, м: 3Мощность двигателя 1000 Вт
- Нет в наличииДиаметр наконечника 51 ммДлина вала, м: 4Мощность двигателя 1700 Вт
- Нет в наличииДиаметр наконечника 76 ммДлина вала, м: 3Мощность двигателя 1600 Вт
- Нет в наличииВибратор высокочастотный гибкий для преобразователей CST и CNW, 12000 об/мин, вал 5 м, булава 38 мм, 8,5 кгДиаметр наконечника 38 ммДлина вала, м: 5
- Нет в наличииДиаметр наконечника 51 ммДлина вала, м: 9Мощность двигателя 1300 Вт
- Нет в наличииВибратор высокочастотный гибкий для преобразователей CST и CNW, 12000 об/мин, вал 5 м, булава 50 мм, 12 кгДлина вала, м: 5
- Нет в наличииВибратор высокочастотный гибкий для преобразователей CST и CNW, 12000 об/мин, вал 5 м, булава 70 мм, 18 кгДиаметр наконечника 70 ммДлина вала, м: 5
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить глубинные вибраторы с булавой (насадкой) в Москве по цене от 1 до 29400 рублей. В наличии более 20 наименований. Товар можно купить с доставкой в город Москва on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в другие населенные пункты России уточняйте у менеджеров.