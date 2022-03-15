Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Глубинный вибратор с вибронаконечником Красный Маяк ЭПК-1300/51, 6 м
5.0
2
29 400 ₽
Глубинные вибраторы
  • Персональная скидка
Глубинный вибратор Красный Маяк ЭПК-1300/51, 1вн - 1гв, 6 м
Арт. X237194
5.0
2
Глубинный вибратор с вибронаконечником Красный Маяк ЭПК-1300/51, 6 м
Глубинный вибратор с вибронаконечником Красный Маяк ЭПК-1300/51, 6 м
Глубинный вибратор с вибронаконечником Красный Маяк ЭПК-1300/51, 6 м
Глубинный вибратор с вибронаконечником Красный Маяк ЭПК-1300/51, 6 м
Глубинный вибратор с вибронаконечником Красный Маяк ЭПК-1300/51, 6 м
Глубинный вибратор с вибронаконечником Красный Маяк ЭПК-1300/51, 6 м
Глубинный вибратор с вибронаконечником Красный Маяк ЭПК-1300/51, 6 м
Глубинный вибратор с вибронаконечником Красный Маяк ЭПК-1300/51, 6 м
Глубинный вибратор с вибронаконечником Красный Маяк ЭПК-1300/51, 6 м
  • Персональная скидка
Глубинный вибратор с вибронаконечником Красный Маяк ЭПК-1300/51, 6 м
Глубинный вибратор с вибронаконечником Красный Маяк ЭПК-1300/51, 6 м
Глубинный вибратор с вибронаконечником Красный Маяк ЭПК-1300/51, 6 м
Глубинный вибратор с вибронаконечником Красный Маяк ЭПК-1300/51, 6 м
Глубинный вибратор с вибронаконечником Красный Маяк ЭПК-1300/51, 6 м
Глубинный вибратор с вибронаконечником Красный Маяк ЭПК-1300/51, 6 м
Глубинный вибратор с вибронаконечником Красный Маяк ЭПК-1300/51, 6 м
Глубинный вибратор с вибронаконечником Красный Маяк ЭПК-1300/51, 6 м
Глубинный вибратор с вибронаконечником Красный Маяк ЭПК-1300/51, 6 м

Глубинный вибратор Красный Маяк ЭПК-1300/51, 1вн - 1гв, 6 м

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
29 400 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
Арт. X237194
5.0
2

Характеристики

Производитель
Красный Маяк
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Мощность, л.с.
4
Частота, Гц
50
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
29 400 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Глубинный вибратор ЭПК-1300 предназначен для укладки и уплотнения бетона при монолитном строительстве. ЭПК-1300 также используется при изготовлении изделий для сборного строительства, для обработки швов сборных бетонных конструкций. Важно помнить, что заливка арматуры может производится, только если расстояние между стержнями арматуры - минимум полтора вибронаконечника в диаметре. Глубинный вибратор ЭПК 1300 представляет собой однофазный асинхронный электродвигатель, вибронаконечник и гибкий вал. Во избежание несчастных случаев устройство рекомендуется применять с УЗО.

    Преимущества

    • Питается от розеток с напряжением в 220 вольт
    • Универсальность в ремонте и эксплуатации
    • Разумная комплектация, состоящая из электродвигателя, гибкого вала и булавы позволяет решать гибкие задачи в строительной сфере, в частности, в работах с бетоном