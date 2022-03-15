Глубинный вибратор с вибронаконечником Красный Маяк ЭПК-1300/51, 6 м

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Глубинный вибратор Красный Маяк ЭПК-1300/51, 1вн - 1гв, 6 м
Арт. X237194
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, л.с.
|4
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Частота, Гц
|50
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- Глубинный вибратор ЭПК-1300 предназначен для укладки и уплотнения бетона при монолитном строительстве. ЭПК-1300 также используется при изготовлении изделий для сборного строительства, для обработки швов сборных бетонных конструкций. Важно помнить, что заливка арматуры может производится, только если расстояние между стержнями арматуры - минимум полтора вибронаконечника в диаметре. Глубинный вибратор ЭПК 1300 представляет собой однофазный асинхронный электродвигатель, вибронаконечник и гибкий вал. Во избежание несчастных случаев устройство рекомендуется применять с УЗО.
Преимущества
- Питается от розеток с напряжением в 220 вольт
- Универсальность в ремонте и эксплуатации
- Разумная комплектация, состоящая из электродвигателя, гибкого вала и булавы позволяет решать гибкие задачи в строительной сфере, в частности, в работах с бетоном