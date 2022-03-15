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Глубинный вибратор Красный Маяк ЭПК-1300/51, 1 вн-1 гв, 4 м
5.0
2
Найти аналог
Глубинные вибраторы
    Глубинный вибратор Красный Маяк ЭПК-1300/51, 1 вн-1 гв, 4 м
    Арт. X237235
    5.0
    2
    Глубинный вибратор Красный Маяк ЭПК-1300/51, 1 вн-1 гв, 4 м
    Глубинный вибратор Красный Маяк ЭПК-1300/51, 1 вн-1 гв, 4 м
    Глубинный вибратор Красный Маяк ЭПК-1300/51, 1 вн-1 гв, 4 м
    Глубинный вибратор Красный Маяк ЭПК-1300/51, 1 вн-1 гв, 4 м
    Глубинный вибратор Красный Маяк ЭПК-1300/51, 1 вн-1 гв, 4 м
    Глубинный вибратор Красный Маяк ЭПК-1300/51, 1 вн-1 гв, 4 м
    Глубинный вибратор Красный Маяк ЭПК-1300/51, 1 вн-1 гв, 4 м
    Глубинный вибратор Красный Маяк ЭПК-1300/51, 1 вн-1 гв, 4 м
      Глубинный вибратор Красный Маяк ЭПК-1300/51, 1 вн-1 гв, 4 м
      Глубинный вибратор Красный Маяк ЭПК-1300/51, 1 вн-1 гв, 4 м
      Глубинный вибратор Красный Маяк ЭПК-1300/51, 1 вн-1 гв, 4 м
      Глубинный вибратор Красный Маяк ЭПК-1300/51, 1 вн-1 гв, 4 м
      Глубинный вибратор Красный Маяк ЭПК-1300/51, 1 вн-1 гв, 4 м
      Глубинный вибратор Красный Маяк ЭПК-1300/51, 1 вн-1 гв, 4 м
      Глубинный вибратор Красный Маяк ЭПК-1300/51, 1 вн-1 гв, 4 м
      Глубинный вибратор Красный Маяк ЭПК-1300/51, 1 вн-1 гв, 4 м

      Глубинный вибратор Красный Маяк ЭПК-1300/51, 1 вн-1 гв, 4 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X237235
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Красный Маяк
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, л.с.
      		4
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Глубинный вибратор ЭПК-1300 предназначен для укладки и уплотнения бетона при монолитном строительстве. ЭПК-1300 также используется при изготовлении изделий для сборного строительства, для обработки швов сборных бетонных конструкций. Важно помнить, что заливка арматуры может производится, только если расстояние между стержнями арматуры - минимум полтора вибронаконечника в диаметре. Глубинный вибратор ЭПК 1300 представляет собой однофазный асинхронный электродвигатель, вибронаконечник и гибкий вал. Во избежание несчастных случаев устройство рекомендуется применять с УЗО

        Преимущества

        • Питается от розеток с напряжением в 220 вольт
        • Универсальность в ремонте и эксплуатации
        • Разумная комплектация, состоящая из электродвигателя, гибкого вала и булавы позволяет решать гибкие задачи в строительной сфере, в частности, в работах с бетоном