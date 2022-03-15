Глубинный вибратор Красный Маяк ЭПК-1300/51, 1 вн-1 гв, 4 м

Преимущества

Питается от розеток с напряжением в 220 вольт

Универсальность в ремонте и эксплуатации

Разумная комплектация, состоящая из электродвигателя, гибкого вала и булавы позволяет решать гибкие задачи в строительной сфере, в частности, в работах с бетоном

Глубинный вибратор ЭПК-1300 предназначен для укладки и уплотнения бетона при монолитном строительстве. ЭПК-1300 также используется при изготовлении изделий для сборного строительства, для обработки швов сборных бетонных конструкций. Важно помнить, что заливка арматуры может производится, только если расстояние между стержнями арматуры - минимум полтора вибронаконечника в диаметре. Глубинный вибратор ЭПК 1300 представляет собой однофазный асинхронный электродвигатель, вибронаконечник и гибкий вал. Во избежание несчастных случаев устройство рекомендуется применять с УЗО