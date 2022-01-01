Глубинный вибратор Sturm CV7110

Преимущества

Надежный гибкий вал;

Мощный электродвигатель;

Длина/диаметр наконечника - 32/38 мм.

Портативный вибратор для бетона Sturm CV7110 - устройство для эффективного уплотнения бетонных смесей при заливке фундаментов, стен, колонн и т.д. Оснащен электродвигателем мощностью 1000 Вт со встроенным преобразователем. Этот профессиональный инструмент широко применяется при проведении строительных работ