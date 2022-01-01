Глубинный вибратор Sturm CV7110
Арт. X237181
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Частота, Гц
|50
|
Напряжение сети, В
|230
- Портативный вибратор для бетона Sturm CV7110 - устройство для эффективного уплотнения бетонных смесей при заливке фундаментов, стен, колонн и т.д. Оснащен электродвигателем мощностью 1000 Вт со встроенным преобразователем. Этот профессиональный инструмент широко применяется при проведении строительных работ
Преимущества
- Надежный гибкий вал;
- Мощный электродвигатель;
- Длина/диаметр наконечника - 32/38 мм.