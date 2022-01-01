Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Глубинный вибратор Sturm CV7110
Найти аналог
Глубинные вибраторы
    Глубинный вибратор Sturm CV7110
    Арт. X237181
    Глубинный вибратор Sturm CV7110
    Глубинный вибратор Sturm CV7110
    Глубинный вибратор Sturm CV7110
    Глубинный вибратор Sturm CV7110
      Глубинный вибратор Sturm CV7110
      Глубинный вибратор Sturm CV7110
      Глубинный вибратор Sturm CV7110
      Глубинный вибратор Sturm CV7110

      Глубинный вибратор Sturm CV7110

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X237181

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Портативный вибратор для бетона Sturm CV7110 - устройство для эффективного уплотнения бетонных смесей при заливке фундаментов, стен, колонн и т.д. Оснащен электродвигателем мощностью 1000 Вт со встроенным преобразователем. Этот профессиональный инструмент широко применяется при проведении строительных работ

        Преимущества

        • Надежный гибкий вал;
        • Мощный электродвигатель;
        • Длина/диаметр наконечника - 32/38 мм.