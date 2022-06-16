Глубинный вибратор для бетона Sturm CV7120

Портативный вибратор для бетона Штурм CV7120 - устройство для уплотнения бетонных смесей при заливке фундаментов, стен, колонн и др. Привод аппарата - электродвигатель мощностью 2000 Вт со встроенным преобразователем. Вибронаконечник диаметром 38 мм, длина гибкого вала 4 м

Преимущества