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Глубинный вибратор для бетона Sturm CV7120
5.0
2
Найти аналог
Глубинные вибраторы
    Глубинный вибратор для бетона Sturm CV7120
    Арт. X237187
    5.0
    2
    Глубинный вибратор для бетона Sturm CV7120
    Глубинный вибратор для бетона Sturm CV7120
    Глубинный вибратор для бетона Sturm CV7120
    Глубинный вибратор для бетона Sturm CV7120
    Глубинный вибратор для бетона Sturm CV7120
    Глубинный вибратор для бетона Sturm CV7120
    Глубинный вибратор для бетона Sturm CV7120
    Глубинный вибратор для бетона Sturm CV7120
    Глубинный вибратор для бетона Sturm CV7120
      Глубинный вибратор для бетона Sturm CV7120
      Глубинный вибратор для бетона Sturm CV7120
      Глубинный вибратор для бетона Sturm CV7120
      Глубинный вибратор для бетона Sturm CV7120
      Глубинный вибратор для бетона Sturm CV7120
      Глубинный вибратор для бетона Sturm CV7120
      Глубинный вибратор для бетона Sturm CV7120
      Глубинный вибратор для бетона Sturm CV7120
      Глубинный вибратор для бетона Sturm CV7120

      Глубинный вибратор для бетона Sturm CV7120

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X237187
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		310x175x240
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Портативный вибратор для бетона Штурм CV7120 - устройство для уплотнения бетонных смесей при заливке фундаментов, стен, колонн и др. Привод аппарата - электродвигатель мощностью 2000 Вт со встроенным преобразователем. Вибронаконечник диаметром 38 мм, длина гибкого вала 4 м

        Преимущества

        • Встроенный преобразователь
        • Надежный хват. Основная D-образная рукоятка обеспечивает прочное удерживание инструмента в руках
        • Удобное управление
        • Интегрированные элементы управления делают работу более удобной
        • Надежный гибкий вал
         