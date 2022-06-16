Глубинный вибратор для бетона Sturm CV7120
Арт. X237187
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|310x175x240
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Частота, Гц
|50
- Портативный вибратор для бетона Штурм CV7120 - устройство для уплотнения бетонных смесей при заливке фундаментов, стен, колонн и др. Привод аппарата - электродвигатель мощностью 2000 Вт со встроенным преобразователем. Вибронаконечник диаметром 38 мм, длина гибкого вала 4 м
Преимущества
- Встроенный преобразователь
- Надежный хват. Основная D-образная рукоятка обеспечивает прочное удерживание инструмента в руках
- Удобное управление
- Интегрированные элементы управления делают работу более удобной
- Надежный гибкий вал