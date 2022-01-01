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Глубинный вибратор со встроенной булавой Zitrek Z-1100/2 045-0049-3
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Глубинные вибраторы
    Глубинный вибратор со встроенной булавой Zitrek Z-1100/2 045-0049-3
    Арт. О00000012378
    Глубинный вибратор со встроенной булавой Zitrek Z-1100/2 045-0049-3
    Глубинный вибратор со встроенной булавой Zitrek Z-1100/2 045-0049-3
    Глубинный вибратор со встроенной булавой Zitrek Z-1100/2 045-0049-3
      Глубинный вибратор со встроенной булавой Zitrek Z-1100/2 045-0049-3
      Глубинный вибратор со встроенной булавой Zitrek Z-1100/2 045-0049-3
      Глубинный вибратор со встроенной булавой Zitrek Z-1100/2 045-0049-3

      Глубинный вибратор со встроенной булавой Zitrek Z-1100/2 045-0049-3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012378

      Характеристики

      Производитель
      		Zitrek
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Чехия
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Глубинный вибратор Zitrek (220В, вал 2.0 м, с булавой ф-35мм) Z-1100 045-0049-3 используется для уплотнения бетонных смесей. Питание осуществляется от стандартной сети с переменным током 220 В. Компактные габариты устройства позволяют эксплуатировать его на объектах с ограниченным рабочим пространством. Планетарный механизм вращения и гибкая броня вала обеспечивают высокое качество работы

        Преимущества

        • Удобная рукоятка
        • Длительный срок службы
        • Низкое энергопотребление