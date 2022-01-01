Глубинный вибратор со встроенной булавой Zitrek Z-1100/2 045-0049-3
Арт. О00000012378
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Чехия
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
- Глубинный вибратор Zitrek (220В, вал 2.0 м, с булавой ф-35мм) Z-1100 045-0049-3 используется для уплотнения бетонных смесей. Питание осуществляется от стандартной сети с переменным током 220 В. Компактные габариты устройства позволяют эксплуатировать его на объектах с ограниченным рабочим пространством. Планетарный механизм вращения и гибкая броня вала обеспечивают высокое качество работы
Преимущества
- Удобная рукоятка
- Длительный срок службы
- Низкое энергопотребление