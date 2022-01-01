Вибратор высокочастотный гибкий для преобразователей CST и CNW, 12000 об/мин, вал 5 м, булава 38 мм, 8,5 кг

Преимущества

Повышенный ресурс и период непрерывной работы

Электробезопасность

Высокая частота колебаний

Простота и удобство использования и обслуживания

Погружной бетонный вибратор Caiman CVT0470T - инструмент с гибким валом длиной 5 м и булавой 38 мм. Предназначен для подключения к преобразователям серий CNW или CST, которые меняют характеристики тока 20В/50Гц на 42В/200Гц).