Вибратор высокочастотный гибкий для преобразователей CST и CNW, 12000 об/мин, вал 5 м, булава 38 мм, 8,5 кг
Арт. 1128614
Вибратор высокочастотный гибкий для преобразователей CST и CNW, 12000 об/мин, вал 5 м, булава 38 мм, 8,5 кг
Арт. 1128614
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
- Погружной бетонный вибратор Caiman CVT0470T - инструмент с гибким валом длиной 5 м и булавой 38 мм. Предназначен для подключения к преобразователям серий CNW или CST, которые меняют характеристики тока 20В/50Гц на 42В/200Гц).
Преимущества
- Повышенный ресурс и период непрерывной работы
- Электробезопасность
- Высокая частота колебаний
- Простота и удобство использования и обслуживания