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Вибратор высокочастотный гибкий для преобразователей CST и CNW, 12000 об/мин, вал 5 м, булава 38 мм, 8,5 кг
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Глубинные вибраторы
    Вибратор высокочастотный гибкий для преобразователей CST и CNW, 12000 об/мин, вал 5 м, булава 38 мм, 8,5 кг
    Арт. 1128614
    Вибратор высокочастотный гибкий для преобразователей CST и CNW, 12000 об/мин, вал 5 м, булава 38 мм, 8,5 кг

      Вибратор высокочастотный гибкий для преобразователей CST и CNW, 12000 об/мин, вал 5 м, булава 38 мм, 8,5 кг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 1128614

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной бетонный вибратор Caiman CVT0470T - инструмент с гибким валом длиной 5 м и булавой 38 мм. Предназначен для подключения к преобразователям серий CNW или CST, которые меняют характеристики тока 20В/50Гц на 42В/200Гц).

        Преимущества

        • Повышенный ресурс и период непрерывной работы
        • Электробезопасность
        • Высокая частота колебаний
        • Простота и удобство использования и обслуживания