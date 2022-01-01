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Вибратор электронный гибкий к преобразователю CTR000, 12000 об/мин
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Глубинные вибраторы
    Вибратор электронный гибкий к преобразователю CTR000, 12000 об/мин
    Арт. 1128612
    Вибратор электронный гибкий к преобразователю CTR000, 12000 об/мин

      Вибратор электронный гибкий к преобразователю CTR000, 12000 об/мин

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128612

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Вибратор Caiman к CTR000, вал 5 м, булава 70 мм – электронная модель, которая относится к самому компактному, мощному и технологичному виду глубинных высокочастотных вибраторов. Электронными он называется потому, что приводится в действие при помощи электронного преобразователя (приобретается отдельно), непосредственно к которому подключается гибкий вибронаконечник с электроприводом эксцентрикового механизма.

        Преимущества

        • Повышенный ресурс и период непрерывной работы
        • Электробезопасность
        • Высокая частота колебаний
        • Простота и удобство использования и обслуживания