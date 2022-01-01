Преобразователь частоты однофазный к вибраторам серии CTR, металл.корпус, без розеток

Преимущества

Корпус из листового металла

Класс изоляции обмотки - Н

Генератор с постоянными магнитами

Безопасность для оператора

Тепловая защита

Простота и удобство использования и обслуживания

Однофазный преобразователь частоты предназначен для подсоединения гибких вибраторов серии CVT (приобретаются отдельно) и изменения параметров тока с 220В/50Гц на более безопасный уровень напряжения 42В и повышения частоты до 200Гц. Прекрасно справится с профессиональными работами большого объема на стройплощадках и в частных хозяйствах при возведении несущих стен, колонн, фундаментов и других железобетонных конструкций.