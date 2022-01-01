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Преобразователь частоты однофазный к вибраторам серии CTR, металл.корпус, без розеток
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Глубинные вибраторы
    Преобразователь частоты однофазный к вибраторам серии CTR, металл.корпус, без розеток
    Арт. 1128595
    Преобразователь частоты однофазный к вибраторам серии CTR, металл.корпус, без розеток

      Преобразователь частоты однофазный к вибраторам серии CTR, металл.корпус, без розеток

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128595

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Габариты, мм
      		490x150x460
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Однофазный преобразователь частоты предназначен для подсоединения гибких вибраторов серии CVT (приобретаются отдельно) и изменения параметров тока с 220В/50Гц на более безопасный уровень напряжения 42В и повышения частоты до 200Гц. Прекрасно справится с профессиональными работами большого объема на стройплощадках и в частных хозяйствах при возведении несущих стен, колонн, фундаментов и других железобетонных конструкций.

        Преимущества

        • Корпус из листового металла
        • Класс изоляции обмотки - Н
        • Генератор с постоянными магнитами
        • Безопасность для оператора
        • Тепловая защита
        • Простота и удобство использования и обслуживания