Преобразователь частоты однофазный к вибраторам серии CTR, металл.корпус, без розеток
Арт. 1128595
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Габариты, мм
|490x150x460
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Частота, Гц
|50
- Однофазный преобразователь частоты предназначен для подсоединения гибких вибраторов серии CVT (приобретаются отдельно) и изменения параметров тока с 220В/50Гц на более безопасный уровень напряжения 42В и повышения частоты до 200Гц. Прекрасно справится с профессиональными работами большого объема на стройплощадках и в частных хозяйствах при возведении несущих стен, колонн, фундаментов и других железобетонных конструкций.
Преимущества
- Корпус из листового металла
- Класс изоляции обмотки - Н
- Генератор с постоянными магнитами
- Безопасность для оператора
- Тепловая защита
- Простота и удобство использования и обслуживания