Вал с вибронаконечником CF 500/4 к электроприводу Caiman CFX2000
Арт. X129227020168
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Италия
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Тип
|глубинный вибратор
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Длина, мм
|4000
- Вибратор механический, применяемая для уплотнения бетона в различных строительных работах, а также при производстве бетонных конструкций
Преимущества
- Использование высококачественных материалов позволяет вибратору работать длительное время в любых, даже самых тяжелых условиях
- Армированный шланг гибкого вала - металлическое армирование делает оболочку вала чрезвычайно прочной, увеличивая время работы и срок его службы
- Вибронаконечник с индукционной закалкой - повышает износостойкость в агрессивной среде
- Высокая частота колебаний - увеличивает эффективность работы