Вал с вибронаконечником CF 500/4 к электроприводу Caiman CFX2000

Преимущества

Использование высококачественных материалов позволяет вибратору работать длительное время в любых, даже самых тяжелых условиях

Армированный шланг гибкого вала - металлическое армирование делает оболочку вала чрезвычайно прочной, увеличивая время работы и срок его службы

Вибронаконечник с индукционной закалкой - повышает износостойкость в агрессивной среде

Высокая частота колебаний - увеличивает эффективность работы

Вибратор механический, применяемая для уплотнения бетона в различных строительных работах, а также при производстве бетонных конструкций