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Вал с вибронаконечником CF 500/4 к электроприводу Caiman CFX2000
5.0
2
12 012 ₽
Валы и вибронаконечники
    Вал с вибронаконечником CF 500/4 к электроприводу Caiman CFX2000
    Арт. X129227020168
    5.0
    2
    Вал с вибронаконечником CF 500/4 к электроприводу Caiman CFX2000

      Вал с вибронаконечником CF 500/4 к электроприводу Caiman CFX2000

      12 012 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Арт. X129227020168
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Италия
      Тип
      		глубинный вибратор
      Длина, мм
      		4000
      Все характеристики
      12 012 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Вибратор механический, применяемая для уплотнения бетона в различных строительных работах, а также при производстве бетонных конструкций

        Преимущества

        • Использование высококачественных материалов позволяет вибратору работать длительное время в любых, даже самых тяжелых условиях
        • Армированный шланг гибкого вала - металлическое армирование делает оболочку вала чрезвычайно прочной, увеличивая время работы и срок его службы
        • Вибронаконечник с индукционной закалкой - повышает износостойкость в агрессивной среде
        • Высокая частота колебаний - увеличивает эффективность работы