Вибратор механический к электроприводу CFX2000, 11500 об/мин

Преимущества

Устройство применяется для уплотнения бетона в различных строительных работах, а также при производстве бетонных конструкций

Использование высококачественных материалов позволяет вибратору работать длительное время в любых, даже самых тяжелых условиях

Армированный шланг гибкого вала

Вибронаконечник с индукционной закалкой

Высокая частота колебаний

Механический бетонный вибратор Caiman CFX430/3 - это вибронаконечник для привода CFX2000 с булавой 43 мм и гибким валом длиной 3 м.