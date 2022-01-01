Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Вибратор механический к электроприводу CFX2000, 11500 об/мин
Найти аналог
Глубинные вибраторы
    Вибратор механический к электроприводу CFX2000, 11500 об/мин
    Арт. 1128534
    Вибратор механический к электроприводу CFX2000, 11500 об/мин

      Вибратор механический к электроприводу CFX2000, 11500 об/мин

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128534

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Реверс
      		Нет
      Вал в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Механический бетонный вибратор Caiman CFX430/3 - это вибронаконечник для привода CFX2000 с булавой 43 мм и гибким валом длиной 3 м.

        Преимущества

        • Устройство применяется для уплотнения бетона в различных строительных работах, а также при производстве бетонных конструкций
        • Использование высококачественных материалов позволяет вибратору работать длительное время в любых, даже самых тяжелых условиях
        • Армированный шланг гибкого вала
        • Вибронаконечник с индукционной закалкой
        • Высокая частота колебаний