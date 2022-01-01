Вибратор механический к электроприводу CFX2000, 11500 об/мин
Арт. 1128534
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Реверс
|Нет
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Вал в комплекте
|Нет
- Механический бетонный вибратор Caiman CFX430/3 - это вибронаконечник для привода CFX2000 с булавой 43 мм и гибким валом длиной 3 м.
Преимущества
- Устройство применяется для уплотнения бетона в различных строительных работах, а также при производстве бетонных конструкций
- Использование высококачественных материалов позволяет вибратору работать длительное время в любых, даже самых тяжелых условиях
- Армированный шланг гибкого вала
- Вибронаконечник с индукционной закалкой
- Высокая частота колебаний