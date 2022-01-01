Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Вибратор высокочастотный гибкий для преобразователей CST и CNW, 12000 об/мин, вал 5 м, булава 50 мм, 12 кг
Найти аналог
Глубинные вибраторы
    Вибратор высокочастотный гибкий для преобразователей CST и CNW, 12000 об/мин, вал 5 м, булава 50 мм, 12 кг
    Арт. 1128618
    Вибратор высокочастотный гибкий для преобразователей CST и CNW, 12000 об/мин, вал 5 м, булава 50 мм, 12 кг

      Вибратор высокочастотный гибкий для преобразователей CST и CNW, 12000 об/мин, вал 5 м, булава 50 мм, 12 кг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 1128618

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Вибратор к CTR000, вал 5 м, булава 50 мм – электронная модель, которая относится к самому компактному, мощному и технологичному виду глубинных высокочастотных вибраторов. Электронными он называется потому, что приводится в действие при помощи электронного преобразователя (приобретается отдельно), непосредственно к которому подключается гибкий вибронаконечник с электроприводом эксцентрикового механизма.

        Преимущества

        • Повышенный ресурс и период непрерывной работы
        • Электробезопасность
        • Высокая частота колебаний
        • Простота и удобство использования и обслуживания