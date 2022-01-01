Вибратор высокочастотный гибкий для преобразователей CST и CNW, 12000 об/мин, вал 5 м, булава 50 мм, 12 кг
Арт. 1128618
Вибратор высокочастотный гибкий для преобразователей CST и CNW, 12000 об/мин, вал 5 м, булава 50 мм, 12 кг
Арт. 1128618
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
- Вибратор к CTR000, вал 5 м, булава 50 мм – электронная модель, которая относится к самому компактному, мощному и технологичному виду глубинных высокочастотных вибраторов. Электронными он называется потому, что приводится в действие при помощи электронного преобразователя (приобретается отдельно), непосредственно к которому подключается гибкий вибронаконечник с электроприводом эксцентрикового механизма.
Преимущества
- Повышенный ресурс и период непрерывной работы
- Электробезопасность
- Высокая частота колебаний
- Простота и удобство использования и обслуживания