Вибратор высокочастотный гибкий для преобразователей CST и CNW, 12000 об/мин, вал 5 м, булава 50 мм, 12 кг

Преимущества

Повышенный ресурс и период непрерывной работы

Электробезопасность

Высокая частота колебаний

Простота и удобство использования и обслуживания

Вибратор к CTR000, вал 5 м, булава 50 мм – электронная модель, которая относится к самому компактному, мощному и технологичному виду глубинных высокочастотных вибраторов. Электронными он называется потому, что приводится в действие при помощи электронного преобразователя (приобретается отдельно), непосредственно к которому подключается гибкий вибронаконечник с электроприводом эксцентрикового механизма.