Бетоносмеситель Tsunami БР 120, 550Вт, чугунный венец
Арт. О00000029000
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1005x695x1093
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Частота, Гц
|50
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- Бетоносмеситель Tsunami БР 120 используют во время строительных, ремонтных и отделочных работ для приготовления растворов и бетонных смесей. Питание осуществляется от сети напряжением 220 В. Опорная рама и чугунный венец отличаются устойчивостью к механическим повреждениям. Защитный кожух предотвращает попадание инертных материалов на двигатель. Транспортировочные колеса обеспечивают удобное перемещение оборудования по рабочей площадке