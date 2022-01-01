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Бетоносмеситель Tsunami БР 120, 550Вт, чугунный венец
Найти аналог
Бетономешалки
    Бетоносмеситель Tsunami БР 120, 550Вт, чугунный венец
    Арт. О00000029000
    Бетоносмеситель Tsunami БР 120, 550Вт, чугунный венец

      Бетоносмеситель Tsunami БР 120, 550Вт, чугунный венец

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000029000

      Характеристики

      Производитель
      		Tsunami
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1005x695x1093
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бетоносмеситель Tsunami БР 120 используют во время строительных, ремонтных и отделочных работ для приготовления растворов и бетонных смесей. Питание осуществляется от сети напряжением 220 В. Опорная рама и чугунный венец отличаются устойчивостью к механическим повреждениям. Защитный кожух предотвращает попадание инертных материалов на двигатель. Транспортировочные колеса обеспечивают удобное перемещение оборудования по рабочей площадке