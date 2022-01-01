Бетоносмеситель Tsunami БР 120, 550Вт, чугунный венец

Бетоносмеситель Tsunami БР 120 используют во время строительных, ремонтных и отделочных работ для приготовления растворов и бетонных смесей. Питание осуществляется от сети напряжением 220 В. Опорная рама и чугунный венец отличаются устойчивостью к механическим повреждениям. Защитный кожух предотвращает попадание инертных материалов на двигатель. Транспортировочные колеса обеспечивают удобное перемещение оборудования по рабочей площадке