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Бетоносмеситель Tsunami БР 140, 550Вт, чугунный венец
Арт. О00000032296
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1100x695x1212
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Частота, Гц
|50
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- Бетоносмеситель Tsunami БР 140 используют во время строительных, ремонтных и отделочных работ для приготовления растворов и бетонных смесей. Питание осуществляется от сети напряжением 220 В
Преимущества
- Опорная рама и чугунный венец отличаются устойчивостью к механическим повреждениям
- Защитный кожух предотвращает попадание инертных материалов на двигатель
- Транспортировочные колеса обеспечивают удобное перемещение оборудования по рабочей площадке