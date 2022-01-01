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Бетоносмеситель Tsunami БР 160, 700 Вт, чугунный венец
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Бетономешалки
    Бетоносмеситель Tsunami БР 160, 700 Вт, чугунный венец
    Арт. О00000030980
    Бетоносмеситель Tsunami БР 160, 700 Вт, чугунный венец
    Бетоносмеситель Tsunami БР 160, 700 Вт, чугунный венец
      Бетоносмеситель Tsunami БР 160, 700 Вт, чугунный венец
      Бетоносмеситель Tsunami БР 160, 700 Вт, чугунный венец

      Бетоносмеситель Tsunami БР 160, 700 Вт, чугунный венец

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000030980

      Характеристики

      Производитель
      		Tsunami
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1210x700x1360
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бетоносмеситель TSUNAMI БР 160 700Вт, чугунный венец I1061231000160 используют во время строительных, ремонтных и отделочных работ для приготовления растворов и бетонных смесей. Питание осуществляется от сети напряжением 220 В

        Преимущества

        • Опорная рама и чугунный венец отличаются устойчивостью к механическим повреждениям

        • Защитный кожух предотвращает попадание инертных материалов на двигатель

        • Транспортировочные колеса обеспечивают удобное перемещение оборудования по рабочей площадке