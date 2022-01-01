Бетоносмесители до 230л в интернет-магазине «Бигам» по цене от 11 020 рублей до 58 455 рублей. В наличии более 15 наименований. Купить бетономешалку до 230 литров вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.