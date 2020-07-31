Бетономешалка Patriot БМ 222C 577309145
Арт. X1350215304
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|США
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Габариты, мм
|1200x850x1300
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Частота, Гц
|50
- Бетономешалка PATRIOT БM 222C 577309145 - современный и высокопроизводительный агрегат для перемешивания строительных растворов. Бетономешалка эксплуатируется во время строительства зданий, сооружений, домов и прочее. Медная обмотка двигателя и ручейковый ремень привода гарантируют продолжительную бесперебойную работу бетономешалки
Преимущества
- Закрытые подшипники с усилением, исключающие преждевременный износ
- Медная обмотка двигателя, гарантирующая его стабильную работу
- Возможность фиксации барабана в нужной позиции
- Прочный ремень, защищённый от разрывов и растяжений при работе
- Удобная рукоятка для слива, наличие колёс для транспортировки