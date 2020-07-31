Бетономешалка Patriot БМ 222C 577309145

Преимущества

Закрытые подшипники с усилением, исключающие преждевременный износ

Медная обмотка двигателя, гарантирующая его стабильную работу

Возможность фиксации барабана в нужной позиции

Прочный ремень, защищённый от разрывов и растяжений при работе

Удобная рукоятка для слива, наличие колёс для транспортировки

Бетономешалка PATRIOT БM 222C 577309145 - современный и высокопроизводительный агрегат для перемешивания строительных растворов. Бетономешалка эксплуатируется во время строительства зданий, сооружений, домов и прочее. Медная обмотка двигателя и ручейковый ремень привода гарантируют продолжительную бесперебойную работу бетономешалки