Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бетономешалка Patriot БМ 222C 577309145
5.0
4
Найти аналог
Бетономешалки
    Бетономешалка Patriot БМ 222C 577309145
    Арт. X1350215304
    5.0
    4
    Бетономешалка Patriot БМ 222C 577309145
    Бетономешалка Patriot БМ 222C 577309145
    Бетономешалка Patriot БМ 222C 577309145
    Бетономешалка Patriot БМ 222C 577309145
    Бетономешалка Patriot БМ 222C 577309145
    Бетономешалка Patriot БМ 222C 577309145
    Бетономешалка Patriot БМ 222C 577309145
      Бетономешалка Patriot БМ 222C 577309145
      Бетономешалка Patriot БМ 222C 577309145
      Бетономешалка Patriot БМ 222C 577309145
      Бетономешалка Patriot БМ 222C 577309145
      Бетономешалка Patriot БМ 222C 577309145
      Бетономешалка Patriot БМ 222C 577309145
      Бетономешалка Patriot БМ 222C 577309145

      Бетономешалка Patriot БМ 222C 577309145

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1350215304
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		США
      Габариты, мм
      		1200x850x1300
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бетономешалка PATRIOT БM 222C 577309145 - современный и высокопроизводительный агрегат для перемешивания строительных растворов. Бетономешалка эксплуатируется во время строительства зданий, сооружений, домов и прочее. Медная обмотка двигателя и ручейковый ремень привода гарантируют продолжительную бесперебойную работу бетономешалки

        Преимущества

        • Закрытые подшипники с усилением, исключающие преждевременный износ
        • Медная обмотка двигателя, гарантирующая его стабильную работу
        • Возможность фиксации барабана в нужной позиции
        • Прочный ремень, защищённый от разрывов и растяжений при работе
        • Удобная рукоятка для слива, наличие колёс для транспортировки