Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бетономешалка Patriot БМ 152C 577309142
5.0
2
Найти аналог
Бетономешалки
    Бетономешалка Patriot БМ 152C 577309142
    Арт. X1350215302
    5.0
    2
    Бетономешалка Patriot БМ 152C 577309142
    Бетономешалка Patriot БМ 152C 577309142
    Бетономешалка Patriot БМ 152C 577309142
    Бетономешалка Patriot БМ 152C 577309142
    Бетономешалка Patriot БМ 152C 577309142
    Бетономешалка Patriot БМ 152C 577309142
    Бетономешалка Patriot БМ 152C 577309142
      Бетономешалка Patriot БМ 152C 577309142
      Бетономешалка Patriot БМ 152C 577309142
      Бетономешалка Patriot БМ 152C 577309142
      Бетономешалка Patriot БМ 152C 577309142
      Бетономешалка Patriot БМ 152C 577309142
      Бетономешалка Patriot БМ 152C 577309142
      Бетономешалка Patriot БМ 152C 577309142

      Бетономешалка Patriot БМ 152C 577309142

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1350215302
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Габариты, мм
      		640x470x640
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бетономешалка PATRIOT БM 152С 577309142 - это агрегат гравитационного типа. Используется при проведении ремонтно-строительных работ на даче, в гараже, на придомовой территории. Модель позволяет получать 75 литров бетонной смеси за раз. Двигатель закрыт металлическим кожухом

        Преимущества

        • Привод с усиленными закрытыми подшипниками
        • Ручейковый ремень
        • Двигатель с медной обмоткой
        • Педаль фиксации наклона барабана