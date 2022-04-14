Бетономешалка Patriot БМ 152C 577309142

Преимущества

Привод с усиленными закрытыми подшипниками

Ручейковый ремень

Двигатель с медной обмоткой

Педаль фиксации наклона барабана

Бетономешалка PATRIOT БM 152С 577309142 - это агрегат гравитационного типа. Используется при проведении ремонтно-строительных работ на даче, в гараже, на придомовой территории. Модель позволяет получать 75 литров бетонной смеси за раз. Двигатель закрыт металлическим кожухом