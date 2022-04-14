Бетономешалка Patriot БМ 152C 577309142
Арт. X1350215302
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Габариты, мм
|640x470x640
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Частота, Гц
|50
- Бетономешалка PATRIOT БM 152С 577309142 - это агрегат гравитационного типа. Используется при проведении ремонтно-строительных работ на даче, в гараже, на придомовой территории. Модель позволяет получать 75 литров бетонной смеси за раз. Двигатель закрыт металлическим кожухом
Преимущества
- Привод с усиленными закрытыми подшипниками
- Ручейковый ремень
- Двигатель с медной обмоткой
- Педаль фиксации наклона барабана