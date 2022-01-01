Фильтр 1

Бетономешалки применяются в основном в строительной области, бывают модели как для бытовых нужд, так и для промышленных. Основное предназначение – смешивание компонентов для получения качественного раствора. Использование бетоносмесителя помогает экономить время и силы, раствор будет более качественным, чем при ручном способе.