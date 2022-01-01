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Бетономешалки

Бетономешалки 160 литров

  • Объем барабана, л: 160
Найдено: 16 товаров
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Бетономешалки 160 литров в интернет-магазине «Бигам» по цене от 9 625 рублей до 24 326 рублей. В наличии более 16 наименований. Купить бетоносмеситель 160л вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.