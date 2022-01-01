Бетономешалки 160 литров
Найдено: 16 товаров
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- 22 700 ₽Напряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 50
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- 22 890 ₽Напряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 80
- Персональная скидка
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- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 110
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 100
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 80
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 230Объем готовой смеси, л: 80
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 90
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 125
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 230
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 90
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 130
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 110
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 90
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 230Объем готовой смеси, л: 90
- Нет в наличииНапряжение сети, В: 220Объем готовой смеси, л: 70
Бетономешалки 160 литров в интернет-магазине «Бигам» по цене от 9 625 рублей до 24 326 рублей. В наличии более 16 наименований. Купить бетоносмеситель 160л вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.