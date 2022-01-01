Преимущества

Полиамидный венец износостоек и не подвержен коррозии

Низкий уровень шума

Простота в обслуживании и сборке

Зубчатый приводной ремень обеспечивает высокий КПД и способствует энергосбережению

Двухступенчатый редуктор, асинхронный двигатель

Передача крутящего момента с большой шестерни на вал привода при помощи шпонки

Двойная изоляция от поражения электрическим током

Крепление лопастей к корпусу болтами

Высокая коррозиестойкость

Диаметр колес - 160 мм

Бетоносмеситель ПРОФМАШ Б-165 37035 - отличное решение для стройплощадок небольших масштабов. Модель позволяет приготовить до 125 литров бетонного раствора за один замес. Круглая рукоять ручного опрокидывания барабана позволяет подавать раствор в рабочую зону малыми порциями. Бетономешалка отличается высоким КПД, долговечностью, малым энергопотреблением, простотой в сборке и в обслуживании. Питание от однофазной сети обеспечивает возможность бытового использования.