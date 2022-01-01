Бетоносмеситель Профмаш Б-165
Арт. X13502121
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1220х700х1360
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Частота, Гц
|50
- Бетоносмеситель ПРОФМАШ Б-165 37035 - отличное решение для стройплощадок небольших масштабов. Модель позволяет приготовить до 125 литров бетонного раствора за один замес. Круглая рукоять ручного опрокидывания барабана позволяет подавать раствор в рабочую зону малыми порциями. Бетономешалка отличается высоким КПД, долговечностью, малым энергопотреблением, простотой в сборке и в обслуживании. Питание от однофазной сети обеспечивает возможность бытового использования.
Преимущества
- Полиамидный венец износостоек и не подвержен коррозии
- Низкий уровень шума
- Простота в обслуживании и сборке
- Зубчатый приводной ремень обеспечивает высокий КПД и способствует энергосбережению
- Двухступенчатый редуктор, асинхронный двигатель
- Передача крутящего момента с большой шестерни на вал привода при помощи шпонки
- Двойная изоляция от поражения электрическим током
- Крепление лопастей к корпусу болтами
- Высокая коррозиестойкость
- Диаметр колес - 160 мм