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Бетоносмеситель Профмаш Б-165
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Бетономешалки
    Бетоносмеситель Профмаш Б-165
    Арт. X13502121
    Бетоносмеситель Профмаш Б-165

      Бетоносмеситель Профмаш Б-165

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X13502121

      Характеристики

      Производитель
      		Профмаш
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1220х700х1360
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бетоносмеситель ПРОФМАШ Б-165 37035 - отличное решение для стройплощадок небольших масштабов. Модель позволяет приготовить до 125 литров бетонного раствора за один замес. Круглая рукоять ручного опрокидывания барабана позволяет подавать раствор в рабочую зону малыми порциями. Бетономешалка отличается высоким КПД, долговечностью, малым энергопотреблением, простотой в сборке и в обслуживании. Питание от однофазной сети обеспечивает возможность бытового использования.

        Преимущества

        • Полиамидный венец износостоек и не подвержен коррозии
        • Низкий уровень шума
        • Простота в обслуживании и сборке
        • Зубчатый приводной ремень обеспечивает высокий КПД и способствует энергосбережению
        • Двухступенчатый редуктор, асинхронный двигатель
        • Передача крутящего момента с большой шестерни на вал привода при помощи шпонки
        • Двойная изоляция от поражения электрическим током
        • Крепление лопастей к корпусу болтами
        • Высокая коррозиестойкость
        • Диаметр колес - 160 мм