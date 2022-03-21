Бетономешалка Belamos BX160

Бетономешалка БЕЛАМОС ВХ160 качественная установка по оптимальной цене. Имеет широкий спектр применения на строительных площадках малого размера и в частном хозяйстве. Долгий срок службы обеспечивают прочный чугунный венец и качественный электрический двигатель, который находится под пластиковым чехлом

Преимущества