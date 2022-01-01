Бетономешалка МТХ СМ-160K 95483

Преимущества

Асинхронный электродвигатель со встроенной термозащитой

Высокая скорость перемешивания

Чугунный зубчатый венец и усиленная рама

Пластиковый защитный кожух привода

Сборная конструкция для удобства хранения и транспортировки

Прочные колеса для удобства транспортировки





Бетоносмеситель MTX СМ-160К, 160 л, мощность 650 Вт 95483 используют для замешивания растворов и бетонных смесей. Модель широко используют во время строительных, ремонтных и отделочных работ. Опорная рама обладает стойкостью к механическим повреждениям. Чугунный венец с высоким пределом прочности устойчив к разрушению. Благодаря наличию защитного кожуха, исключено попадание инертных материалов на двигатель. Колеса диаметром 180 мм упрощают перемещение оборудования по рабочей площадке.