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Бетономешалка МТХ СМ-160K 95483
Найти аналог
Бетономешалки
    Бетономешалка МТХ СМ-160K 95483
    Арт. mir-instrumenta_44932
    Бетономешалка МТХ СМ-160K 95483
    Бетономешалка МТХ СМ-160K 95483
    Бетономешалка МТХ СМ-160K 95483
    Бетономешалка МТХ СМ-160K 95483
    Бетономешалка МТХ СМ-160K 95483
    Бетономешалка МТХ СМ-160K 95483
    Бетономешалка МТХ СМ-160K 95483
    Бетономешалка МТХ СМ-160K 95483
      Бетономешалка МТХ СМ-160K 95483
      Бетономешалка МТХ СМ-160K 95483
      Бетономешалка МТХ СМ-160K 95483
      Бетономешалка МТХ СМ-160K 95483
      Бетономешалка МТХ СМ-160K 95483
      Бетономешалка МТХ СМ-160K 95483
      Бетономешалка МТХ СМ-160K 95483
      Бетономешалка МТХ СМ-160K 95483

      Бетономешалка МТХ СМ-160K 95483

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Арт. mir-instrumenta_44932

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		710x710x490
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бетоносмеситель MTX СМ-160К, 160 л, мощность 650 Вт 95483 используют для замешивания растворов и бетонных смесей. Модель широко используют во время строительных, ремонтных и отделочных работ. Опорная рама обладает стойкостью к механическим повреждениям. Чугунный венец с высоким пределом прочности устойчив к разрушению. Благодаря наличию защитного кожуха, исключено попадание инертных материалов на двигатель. Колеса диаметром 180 мм упрощают перемещение оборудования по рабочей площадке.

        Преимущества

        • Асинхронный электродвигатель со встроенной термозащитой
        • Высокая скорость перемешивания
        • Чугунный зубчатый венец и усиленная рама
        • Пластиковый защитный кожух привода
        • Сборная конструкция для удобства хранения и транспортировки
        • Прочные колеса для удобства транспортировки