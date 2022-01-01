Бетономешалка МТХ СМ-160K 95483
Арт. mir-instrumenta_44932
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|710x710x490
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Частота, Гц
|50
- Бетоносмеситель MTX СМ-160К, 160 л, мощность 650 Вт 95483 используют для замешивания растворов и бетонных смесей. Модель широко используют во время строительных, ремонтных и отделочных работ. Опорная рама обладает стойкостью к механическим повреждениям. Чугунный венец с высоким пределом прочности устойчив к разрушению. Благодаря наличию защитного кожуха, исключено попадание инертных материалов на двигатель. Колеса диаметром 180 мм упрощают перемещение оборудования по рабочей площадке.
Преимущества
- Асинхронный электродвигатель со встроенной термозащитой
- Высокая скорость перемешивания
- Чугунный зубчатый венец и усиленная рама
- Пластиковый защитный кожух привода
- Сборная конструкция для удобства хранения и транспортировки
- Прочные колеса для удобства транспортировки