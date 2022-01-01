Бетономешалка PRORAB ECM 160
Арт. X1350265
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|470x770x970
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Частота, Гц
|50
- Бетономешалка PRORAB ECM 160 используется в небольших частных хозяйствах для приготовления бетонных смесей, известкового и других видов строительного раствора непосредственно на строительной площадке. Для легкого и быстрого перемещения в нужное место в конструкции инструмента предусмотрено наличие двух колес, а специальная опорная ножка обеспечит устойчивое положение бетономешалки во время рабочего процесса.
Преимущества
- Цельный чугунный венец
- Ручное управление наклоном барабана
- Электрический привод
- Класс защиты IP45D
- Удобный ножной фиксатор бетономешалки PRORAB ECM 160 позволяет без усилий закрепить барабан в необходимом положении
- Рама инструмента усилена металлическими откосами, которые обеспечивают жесткость и прочность конструкции
- Электрический двигатель инструмента защищен специальным пластиковым кожухом от механических повреждений