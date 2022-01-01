Преимущества

Цельный чугунный венец

Ручное управление наклоном барабана

Электрический привод

Класс защиты IP45D

Удобный ножной фиксатор бетономешалки PRORAB ECM 160 позволяет без усилий закрепить барабан в необходимом положении

Рама инструмента усилена металлическими откосами, которые обеспечивают жесткость и прочность конструкции

Электрический двигатель инструмента защищен специальным пластиковым кожухом от механических повреждений





Бетономешалка PRORAB ECM 160 используется в небольших частных хозяйствах для приготовления бетонных смесей, известкового и других видов строительного раствора непосредственно на строительной площадке. Для легкого и быстрого перемещения в нужное место в конструкции инструмента предусмотрено наличие двух колес, а специальная опорная ножка обеспечит устойчивое положение бетономешалки во время рабочего процесса.