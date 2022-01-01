Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бетономешалка PRORAB ECM 160
Найти аналог
Бетономешалки
    Бетономешалка PRORAB ECM 160
    Арт. X1350265
    Бетономешалка PRORAB ECM 160

      Бетономешалка PRORAB ECM 160

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1350265

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		470x770x970
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бетономешалка PRORAB ECM 160 используется в небольших частных хозяйствах для приготовления бетонных смесей, известкового и других видов строительного раствора непосредственно на строительной площадке. Для легкого и быстрого перемещения в нужное место в конструкции инструмента предусмотрено наличие двух колес, а специальная опорная ножка обеспечит устойчивое положение бетономешалки во время рабочего процесса.

        Преимущества

        • Цельный чугунный венец
        • Ручное управление наклоном барабана
        • Электрический привод
        • Класс защиты IP45D
        • Удобный ножной фиксатор бетономешалки PRORAB ECM 160 позволяет без усилий закрепить барабан в необходимом положении
        • Рама инструмента усилена металлическими откосами, которые обеспечивают жесткость и прочность конструкции
        • Электрический двигатель инструмента защищен специальным пластиковым кожухом от механических повреждений