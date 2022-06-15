Бетономешалка Zitrek Z160 024-0982 применяется на строительной площадке для замешивания бетонных смесей. Модель питается от однофазной сети, что позволяет эксплуатировать ее в бытовых целях. Двигатель установки покрывается специальным кожухом для защиты от случайных механических повреждений. Венец, шкив, а также шестеренка выполняются из высокопрочного и износоустойчивого чугуна

Преимущества