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Бетономешалка Zitrek Z160 024-0982
5.0
2
Найти аналог
Бетономешалки
    Бетономешалка Zitrek Z160 024-0982
    Арт. zitrek_25231
    5.0
    2
    Бетономешалка Zitrek Z160 024-0982
    Бетономешалка Zitrek Z160 024-0982
    Бетономешалка Zitrek Z160 024-0982
    Бетономешалка Zitrek Z160 024-0982
    Бетономешалка Zitrek Z160 024-0982
    Бетономешалка Zitrek Z160 024-0982
    Бетономешалка Zitrek Z160 024-0982
      Бетономешалка Zitrek Z160 024-0982
      Бетономешалка Zitrek Z160 024-0982
      Бетономешалка Zitrek Z160 024-0982
      Бетономешалка Zitrek Z160 024-0982
      Бетономешалка Zitrek Z160 024-0982
      Бетономешалка Zitrek Z160 024-0982
      Бетономешалка Zitrek Z160 024-0982

      Бетономешалка Zitrek Z160 024-0982

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. zitrek_25231
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Zitrek
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Чехия
      Габариты, мм
      		1105x705x1070
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бетономешалка Zitrek Z160 024-0982 применяется на строительной площадке для замешивания бетонных смесей. Модель питается от однофазной сети, что позволяет эксплуатировать ее в бытовых целях. Двигатель установки покрывается специальным кожухом для защиты от случайных механических повреждений. Венец, шкив, а также шестеренка выполняются из высокопрочного и износоустойчивого чугуна

        Преимущества

        • Защита от перегрева и скачков напряжения
        • Усиленная рама с ребрами жесткости
        • Простота применения
        • Фиксация наклона барабана осуществляется на ручке Zitrek Z160 024-0982
        • Долгий срок службы