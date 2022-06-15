Бетономешалка Zitrek Z160 024-0982
Арт. zitrek_25231
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Чехия
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Габариты, мм
|1105x705x1070
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Частота, Гц
|50
- Бетономешалка Zitrek Z160 024-0982 применяется на строительной площадке для замешивания бетонных смесей. Модель питается от однофазной сети, что позволяет эксплуатировать ее в бытовых целях. Двигатель установки покрывается специальным кожухом для защиты от случайных механических повреждений. Венец, шкив, а также шестеренка выполняются из высокопрочного и износоустойчивого чугуна
Преимущества
- Защита от перегрева и скачков напряжения
- Усиленная рама с ребрами жесткости
- Простота применения
- Фиксация наклона барабана осуществляется на ручке Zitrek Z160 024-0982
- Долгий срок службы