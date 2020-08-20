Бетономешалка Профмаш Б 200

Преимущества

Толщина стенок емкости. Корпус емкости изготавливается прессованием из стали толщиной до 2 мм, что позволяет получить бак с толщиной боле 1.5 мм даже в самых тонких местах

Порошковая окраска на основе атмосферостойкой полиэфирной краски изначально предназначена для внешних работ в суровых климатических и эксплуатационных условиях

Режим электропитания 220В/50Гц. Возможность использования в обычных условиях бытовой сети

Венец из стеклонаполненного полиамида.

Сочленение вала привода с большой шестерней при помощи сварки. В отличие от других брендов, использующих для передачи вращения лыску, в сварочном сочленении отсутствует риск стачивания и проворачивания шестерни на валу даже при максимальных нагрузках

Зубчатый приводной ремень широкого сечения. Обеспечивает передачу вращательного момента без пробуксовки при любой загрузке на разных этапах изношенности ремня. Постоянство геометрических размеров дает высокую точность и стабильность как линейного, так и углового позиционирования. Минимальная вибрация и отсутствие рывков в моменты включения-выключения позволяют обеспечить максимальный ресурс работы ремня

7 уровней фиксации штурвала бетоносмесителя. Ножной режим фиксации барабана освобождает руки для удобной выгрузки и дозированной подачи раствора

Крепление лопастей к корпусу болтами. В отличие от сварных сочленений лопастей, прикрученные лопасти не обламываются от сопутствующих постоянных вибраций, а при необходимости их можно также просто заменить «в полевых условиях»

Элетробезопасность, которую обеспечивает двойная изоляция проводки

Бетономешалка с чугунным венцом ПРОФМАШ Б-200 обладает значительным ресурсом. Изделие предназначается для проведения строительных и ремонтных работ в помещениях и на улице. Модель оснащена семиступенчатым фиксатором для штурвала, что позволяет настроить работу наиболее удобно для конкретной ситуации. Зубчато-ременная передача обеспечивает полный перевод энергии от двигателя к барабану. Использование колес диаметром 160 мм позволяет свободно перемещать бетоносмеситель в пределах рабочей зоны.