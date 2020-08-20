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Бетономешалка Профмаш Б 200
5.0
2
22 600 ₽
Бетономешалки
  • Персональная скидка
Бетономешалка Профмаш Б 200
Арт. О00000014500
5.0
2
Бетономешалка Профмаш Б 200
Бетономешалка Профмаш Б 200
Бетономешалка Профмаш Б 200
Бетономешалка Профмаш Б 200
Бетономешалка Профмаш Б 200
  • Персональная скидка
Бетономешалка Профмаш Б 200
Бетономешалка Профмаш Б 200
Бетономешалка Профмаш Б 200
Бетономешалка Профмаш Б 200
Бетономешалка Профмаш Б 200

Бетономешалка Профмаш Б 200

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22 600 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Арт. О00000014500
5.0
2

Характеристики

Производитель
Профмаш
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
1210x700x1382
Частота, Гц
50
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
22 600 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Бетономешалка с чугунным венцом ПРОФМАШ Б-200 обладает значительным ресурсом. Изделие предназначается для проведения строительных и ремонтных работ в помещениях и на улице. Модель оснащена семиступенчатым фиксатором для штурвала, что позволяет настроить работу наиболее удобно для конкретной ситуации. Зубчато-ременная передача обеспечивает полный перевод энергии от двигателя к барабану. Использование колес диаметром 160 мм позволяет свободно перемещать бетоносмеситель в пределах рабочей зоны.

    Преимущества

    • Толщина стенок емкости. Корпус емкости изготавливается прессованием из стали толщиной до 2 мм, что позволяет получить бак с толщиной боле 1.5 мм даже в самых тонких местах
    • Порошковая окраска на основе атмосферостойкой полиэфирной краски изначально предназначена для внешних работ в суровых климатических и эксплуатационных условиях
    • Режим электропитания 220В/50Гц. Возможность использования в обычных условиях бытовой сети
    • Венец из стеклонаполненного полиамида.
    • Сочленение вала привода с большой шестерней при помощи сварки. В отличие от других брендов, использующих для передачи вращения лыску, в сварочном сочленении отсутствует риск стачивания и проворачивания шестерни на валу даже при максимальных нагрузках
    • Зубчатый приводной ремень широкого сечения. Обеспечивает передачу вращательного момента без пробуксовки при любой загрузке на разных этапах изношенности ремня. Постоянство геометрических размеров дает высокую точность и стабильность как линейного, так и углового позиционирования. Минимальная вибрация и отсутствие рывков в моменты включения-выключения позволяют обеспечить максимальный ресурс работы ремня
    • 7 уровней фиксации штурвала бетоносмесителя.  Ножной режим фиксации барабана освобождает руки для удобной выгрузки и дозированной подачи раствора
    • Крепление лопастей к корпусу болтами.  В отличие от сварных сочленений лопастей, прикрученные лопасти не обламываются от сопутствующих постоянных вибраций, а при необходимости их можно также просто заменить «в полевых условиях»
    • Элетробезопасность, которую обеспечивает двойная изоляция проводки