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Бетономешалка Профмаш Б 200
Арт. О00000014500
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1210x700x1382
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Частота, Гц
|50
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- Бетономешалка с чугунным венцом ПРОФМАШ Б-200 обладает значительным ресурсом. Изделие предназначается для проведения строительных и ремонтных работ в помещениях и на улице. Модель оснащена семиступенчатым фиксатором для штурвала, что позволяет настроить работу наиболее удобно для конкретной ситуации. Зубчато-ременная передача обеспечивает полный перевод энергии от двигателя к барабану. Использование колес диаметром 160 мм позволяет свободно перемещать бетоносмеситель в пределах рабочей зоны.
Преимущества
- Толщина стенок емкости. Корпус емкости изготавливается прессованием из стали толщиной до 2 мм, что позволяет получить бак с толщиной боле 1.5 мм даже в самых тонких местах
- Порошковая окраска на основе атмосферостойкой полиэфирной краски изначально предназначена для внешних работ в суровых климатических и эксплуатационных условиях
- Режим электропитания 220В/50Гц. Возможность использования в обычных условиях бытовой сети
- Венец из стеклонаполненного полиамида.
- Сочленение вала привода с большой шестерней при помощи сварки. В отличие от других брендов, использующих для передачи вращения лыску, в сварочном сочленении отсутствует риск стачивания и проворачивания шестерни на валу даже при максимальных нагрузках
- Зубчатый приводной ремень широкого сечения. Обеспечивает передачу вращательного момента без пробуксовки при любой загрузке на разных этапах изношенности ремня. Постоянство геометрических размеров дает высокую точность и стабильность как линейного, так и углового позиционирования. Минимальная вибрация и отсутствие рывков в моменты включения-выключения позволяют обеспечить максимальный ресурс работы ремня
- 7 уровней фиксации штурвала бетоносмесителя. Ножной режим фиксации барабана освобождает руки для удобной выгрузки и дозированной подачи раствора
- Крепление лопастей к корпусу болтами. В отличие от сварных сочленений лопастей, прикрученные лопасти не обламываются от сопутствующих постоянных вибраций, а при необходимости их можно также просто заменить «в полевых условиях»
- Элетробезопасность, которую обеспечивает двойная изоляция проводки