Бетономешалка Sturm CM20200RF, 1200 Вт, 200 л, 30 об/мин, РОССИЯ, чуг. венец
Арт. О00000031620
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение сети, В
|220
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Класс товара
|бытовой
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- Бетономешалка Sturm 1200 Вт, 200 л, 30 об/мин, РОССИЯ, чуг. венец CM20200RF имеет надежную конструкцию, что гарантирует безотказную работу продолжительное время
Преимущества
- Мощный надежный асинхронный двигатель не требует обслуживания
- В производстве бака используется высококачественная сталь для глубокой вытяжки. Аналогичная сталь применяется для кузовных элементов в машиностроении
- Венец изготовлен из серого чугуна, что способствует уменьшению износа пары венец/шестерня, а также исключает необходимость в дополнительной смазке
- Конструктив привода - наличие стальной вставки в шкиву, которая увеличивает надежность от проворачивания вала во время работы в момент пиковых нагрузок
- Стабильная работа привода с оптимальным охлаждением за счет конструктива привода
- Быстрое изготовление готовой смеси, согласно паспортным данным (в течение 2-х минут после загрузки всех компонентов)
- Возможность непрерывной работы 45 минут, большой объем готовой смеси при непрерывном цикле работы
- Наличие термореле в электродвигателе, которое отключает электродвигатель при перегреве
- Прочные транспортировочные колеса для удобного перемещения
- Ножной механизм фиксации положения барабана, который позволяет удерживать маховик для выгрузки смеси двумя руками
- Порошковая краска создает прочное и долговечное покрытие
- Конструкция бетоносмесителя позволяет легко заменять подшипники (необходимость в замене может возникнуть при несоблюдении правил эксплуатации)
- Объем по загрузке сухих компонентов смеси: 138 литров