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Бетономешалка Sturm CM20200RF, 1200 Вт, 200 л, 30 об/мин, РОССИЯ, чуг. венец
5.0
1
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Бетономешалки
    Бетономешалка Sturm CM20200RF, 1200 Вт, 200 л, 30 об/мин, РОССИЯ, чуг. венец
    Арт. О00000031620
    5.0
    1
    Бетономешалка Sturm CM20200RF, 1200 Вт, 200 л, 30 об/мин, РОССИЯ, чуг. венец

      Бетономешалка Sturm CM20200RF, 1200 Вт, 200 л, 30 об/мин, РОССИЯ, чуг. венец

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000031620
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бетономешалка Sturm 1200 Вт, 200 л, 30 об/мин, РОССИЯ, чуг. венец CM20200RF имеет надежную конструкцию, что гарантирует безотказную работу продолжительное время

        Преимущества

        • Мощный надежный асинхронный двигатель не требует обслуживания
        • В производстве бака используется высококачественная сталь для глубокой вытяжки. Аналогичная сталь применяется для кузовных элементов в машиностроении
        • Венец изготовлен из серого чугуна, что способствует уменьшению износа пары венец/шестерня, а также исключает необходимость в дополнительной смазке
        • Конструктив привода - наличие стальной вставки в шкиву, которая увеличивает надежность от проворачивания вала во время работы в момент пиковых нагрузок
        • Стабильная работа привода с оптимальным охлаждением за счет конструктива привода
        • Быстрое изготовление готовой смеси, согласно паспортным данным (в течение 2-х минут после загрузки всех компонентов)
        • Возможность непрерывной работы 45 минут, большой объем готовой смеси при непрерывном цикле работы
        • Наличие термореле в электродвигателе, которое отключает электродвигатель при перегреве
        • Прочные транспортировочные колеса для удобного перемещения
        • Ножной механизм фиксации положения барабана, который позволяет удерживать маховик для выгрузки смеси двумя руками
        • Порошковая краска создает прочное и долговечное покрытие
        • Конструкция бетоносмесителя позволяет легко заменять подшипники (необходимость в замене может возникнуть при несоблюдении правил эксплуатации)
        • Объем по загрузке сухих компонентов смеси: 138 литров