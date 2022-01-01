Бетономешалка СМ200 95493, 200 л.
Арт. Ю00000020846
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|870x710x475
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|230
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Венец
|чугунный
- Бетономешалка CM200 95493 предназначен для приготовления строительных бетонных смесей. Благодаря встроенной термозащите асинхронный электродвигатель защищен от преждевременной поломки. Для удобства перемещения по рабочей площадке модель оснащена прочными колесами.
Преимущества:
- Усиленная рама.
- Пластиковый защитный кожух привода.
- Сборная конструкция для удобства хранения и транспортировки.
- Прочные колеса для удобства перемещения на объекте.
- Защита электродвигателя от перегрева.
- Чугунный венец.
- Высокая скорость перемешивания.
Комплектация:
- Бетономешалка.
- Упаковка.