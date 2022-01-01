Бетономешалка СМ200 95493, 200 л.

Преимущества:

Усиленная рама.

Пластиковый защитный кожух привода.

Сборная конструкция для удобства хранения и транспортировки.

Прочные колеса для удобства перемещения на объекте.

Защита электродвигателя от перегрева.

Чугунный венец.

Высокая скорость перемешивания.

Комплектация:

Бетономешалка.

Упаковка.

Бетономешалка CM200 95493 предназначен для приготовления строительных бетонных смесей. Благодаря встроенной термозащите асинхронный электродвигатель защищен от преждевременной поломки. Для удобства перемещения по рабочей площадке модель оснащена прочными колесами.