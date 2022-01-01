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Бетономешалка СМ200 95493, 200 л.
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Бетономешалки
    Бетономешалка СМ200 95493, 200 л.
    Арт. Ю00000020846
    Бетономешалка СМ200 95493, 200 л.
    Бетономешалка СМ200 95493, 200 л.
    Бетономешалка СМ200 95493, 200 л.
      Бетономешалка СМ200 95493, 200 л.
      Бетономешалка СМ200 95493, 200 л.
      Бетономешалка СМ200 95493, 200 л.

      Бетономешалка СМ200 95493, 200 л.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000020846

      Характеристики

      Производитель
      		Лебедянь
      Габариты, мм
      		870x710x475
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		230
      Венец
      		чугунный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бетономешалка CM200 95493 предназначен для приготовления строительных бетонных смесей. Благодаря встроенной термозащите асинхронный электродвигатель защищен от преждевременной поломки. Для удобства перемещения по рабочей площадке модель оснащена прочными колесами.

        Преимущества:

        • Усиленная рама.
        • Пластиковый защитный кожух привода.
        • Сборная конструкция для удобства хранения и транспортировки.
        • Прочные колеса для удобства перемещения на объекте.
        • Защита электродвигателя от перегрева.
        • Чугунный венец.
        • Высокая скорость перемешивания.

        Комплектация:

        • Бетономешалка.
        • Упаковка.