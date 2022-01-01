Бетономешалка Профмаш Б 120, полиамидный венец, объем раствора 40 л

Бетономешалка Профмаш Б 120
Арт. О00000016214
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1098x695x1212
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Частота, Гц
|50
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- Бетономешалка профмаш б 120 — незаменимый инвентарь в работе строителя или ремонтника. Перемешивание бетона — один из тех процессов в работе, которые хочется пропустить как можно скорее. Но при наличии бетономешалки, подготовка строительных материалов становится не только быстрой, но и менее энергозатратной. Бетономешалка профмаш имеет фиксатор штурвала с семью ступенями, каждая из которых предназначена для своей работы. Штурвал просто и быстро опрокидывает бетономешалку по окончанию создания раствора. Шестнадцатисантиметровые колеса профмаш б 120 легко передвигают прибор по территории стройки, делая ее более маневренной и компактной.
Преимущества Бетономешалка ПРОФМАШ Б 120
- Оснащена сетевой вилкой
- Имеет семь степеней наклона барабана
- Долговечная и удобная
- Мобильная и быстрая
Комплектация
- Бетоносмеситель профмаш б 120
- Упаковка