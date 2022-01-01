Бетономешалка Профмаш Б 120, полиамидный венец, объем раствора 40 л

Бетономешалка профмаш б 120 — незаменимый инвентарь в работе строителя или ремонтника. Перемешивание бетона — один из тех процессов в работе, которые хочется пропустить как можно скорее. Но при наличии бетономешалки, подготовка строительных материалов становится не только быстрой, но и менее энергозатратной. Бетономешалка профмаш имеет фиксатор штурвала с семью ступенями, каждая из которых предназначена для своей работы. Штурвал просто и быстро опрокидывает бетономешалку по окончанию создания раствора. Шестнадцатисантиметровые колеса профмаш б 120 легко передвигают прибор по территории стройки, делая ее более маневренной и компактной.

Преимущества Бетономешалка ПРОФМАШ Б 120

Оснащена сетевой вилкой

Имеет семь степеней наклона барабана

Долговечная и удобная

Мобильная и быстрая

Комплектация