Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бетономешалка Профмаш Б 120, полиамидный венец, объем раствора 40 л
14 590 ₽
17 900 ₽
Бетономешалки
    Бетономешалка Профмаш Б 120
    Арт. О00000016214
    Бетономешалка Профмаш Б 120, полиамидный венец, объем раствора 40 л
    Бетономешалка Профмаш Б 120, полиамидный венец, объем раствора 40 л
    Бетономешалка Профмаш Б 120, полиамидный венец, объем раствора 40 л
    Бетономешалка Профмаш Б 120, полиамидный венец, объем раствора 40 л
    Бетономешалка Профмаш Б 120, полиамидный венец, объем раствора 40 л
      Бетономешалка Профмаш Б 120, полиамидный венец, объем раствора 40 л
      Бетономешалка Профмаш Б 120, полиамидный венец, объем раствора 40 л
      Бетономешалка Профмаш Б 120, полиамидный венец, объем раствора 40 л
      Бетономешалка Профмаш Б 120, полиамидный венец, объем раствора 40 л
      Бетономешалка Профмаш Б 120, полиамидный венец, объем раствора 40 л

      Бетономешалка Профмаш Б 120

      • -3 310 ₽
      14 590 ₽
      17 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно
      Арт. О00000016214

      Характеристики

      Производитель
      		Профмаш
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1098x695x1212
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      • -3 310 ₽
      14 590 ₽
      17 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно

      С этим товаром смотрят

      Ведро оцинкованное 67591 (12 л)
      370 ₽
      5.0
      Ведро оцинкованное 67591 (12 л)
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Лопата штыковая остроконечная МЛШЗ Мрамор 245986, б/чер., рельсовая сталь
      405 ₽
      Лопата штыковая остроконечная МЛШЗ Мрамор 245986, б/чер., рельсовая сталь
      Черенок для лопаты 68425 (40x1200 мм, высший сорт)
      250 ₽
      4.5
      Черенок для лопаты 68425 (40x1200 мм, высший сорт)
      Плуг без сцепки ПМБ 10.500.220 (МБ Форза, Ока, Каскад, Нева)
      1 480 ₽
      5.0
      Плуг без сцепки ПМБ 10.500.220 (МБ Форза, Ока, Каскад, Нева)
      Грунтозацепы для мотоблоков S-24 ГS24 390.180.30 (6-гранная сквозная втулка)
      2 440 ₽
      5.0
      Грунтозацепы для мотоблоков S-24 ГS24 390.180.30 (6-гранная сквозная втулка)
      Масло минеральное Patriot G-Motion HD SAE 30 4Т TERRA 850030400, 1 л
      620 ₽
      Масло минеральное Patriot G-Motion HD SAE 30 4Т TERRA 850030400, 1 л
      Поворотная сцепка Forza ССУ 70.300.16
      1 490 ₽
      5.0
      Поворотная сцепка Forza ССУ 70.300.16
      Масло трансмиссионное Patriot Hypoid API GL-4 80W85
      Нет в наличии
      Масло трансмиссионное Patriot Hypoid API GL-4 80W85
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бетономешалка профмаш б 120 — незаменимый инвентарь в работе строителя или ремонтника. Перемешивание бетона — один из тех процессов в работе, которые хочется пропустить как можно скорее. Но при наличии бетономешалки, подготовка строительных материалов становится не только быстрой, но и менее энергозатратной. Бетономешалка профмаш имеет фиксатор штурвала с семью ступенями, каждая из которых предназначена для своей работы. Штурвал просто и быстро опрокидывает бетономешалку по окончанию создания раствора. Шестнадцатисантиметровые колеса профмаш б 120 легко передвигают прибор по территории стройки, делая ее более маневренной и компактной.

        Преимущества Бетономешалка ПРОФМАШ Б 120

        • Оснащена сетевой вилкой
        • Имеет семь степеней наклона барабана
        • Долговечная и удобная
        • Мобильная и быстрая

        Комплектация

        • Бетоносмеситель профмаш б 120
        • Упаковка