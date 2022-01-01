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Бетоносмеситель Сибртех БСЛ-63 95469
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Бетономешалки
    Бетоносмеситель Сибртех БСЛ-63 95469
    Арт. О00000038995
    Бетоносмеситель Сибртех БСЛ-63 95469

      Бетоносмеситель Сибртех БСЛ-63 95469

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000038995

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		600х600х420
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бетоносмеситель БСЛ-63 объемом 63 литра применяется при производстве: штукатурки для отделки стен, подвижных бетонных растворов для работ с фундаментом и стяжки пола, клеевых смесей для укладки плитки и т.д. Малый размер барабана позволяет использовать бетоносмеситель в небольших помещениях, без труда перемещая его в нужное место. При максимально допустимом заполнении на выходе получится до 40 л готовой смеси

        Преимущества

        • Бак грушевидной формы обеспечивает тщательное перемешивание растворов и низкую нагрузку на подшипники, что продлевает их ресурс
        • Бак выполнен из двух частей и легко разбирается для транспортировки и хранения
        • Пластиковый корпус защищает привод от механических повреждений, а пользователя – от ожогов
        • Влагозащитный кожух из мягкого прозрачного пластика надежно защищает кнопки управления от воды и грязи
        • Венец изготовлен из прочной перфорированной стали и выдерживает несколько рабочих циклов с небольшими перерывами, это позволяет ускорить процесс работы
        • Бак с траверсой собраны в единый узел на заводе, поэтому не нужно тратить время на их сборку и зацепление венца с ведущей шестерней
        • Опорная рама усилена металлическими подкосами, поэтому уверенно принимает на себя вес даже максимально загруженного барабана (примерно 75%)
        • Траверса крепится к раме с полным охватом осей в 360°, это делает конструкцию невосприимчивой к вибрациям и позволяет выдерживать переменные нагрузки
        • Ножная педаль помогает зафиксировать барабан под необходимым углом наклона, что упрощает его заполнение компонентами и выгрузку готовой смеси
        • Втулка ведомого шкива сделана из стали, что обеспечивает надежность и долговечность рабочего узла
        • Узел оси бака, который принимает на себя наибольшую нагрузку, легко снимается. Это позволяет без труда менять подшипники при необходимости
        • Опорная ножка обеспечивает устойчивость бетоносмесителя на рабочей площадке, а колеса диаметром 20.5 мм делают простым его перемещение