Бетоносмеситель Сибртех БСЛ-63 95469
Арт. О00000038995
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Габариты, мм
|600х600х420
|
Частота, Гц
|50
- Бетоносмеситель БСЛ-63 объемом 63 литра применяется при производстве: штукатурки для отделки стен, подвижных бетонных растворов для работ с фундаментом и стяжки пола, клеевых смесей для укладки плитки и т.д. Малый размер барабана позволяет использовать бетоносмеситель в небольших помещениях, без труда перемещая его в нужное место. При максимально допустимом заполнении на выходе получится до 40 л готовой смеси
Преимущества
- Бак грушевидной формы обеспечивает тщательное перемешивание растворов и низкую нагрузку на подшипники, что продлевает их ресурс
- Бак выполнен из двух частей и легко разбирается для транспортировки и хранения
- Пластиковый корпус защищает привод от механических повреждений, а пользователя – от ожогов
- Влагозащитный кожух из мягкого прозрачного пластика надежно защищает кнопки управления от воды и грязи
- Венец изготовлен из прочной перфорированной стали и выдерживает несколько рабочих циклов с небольшими перерывами, это позволяет ускорить процесс работы
- Бак с траверсой собраны в единый узел на заводе, поэтому не нужно тратить время на их сборку и зацепление венца с ведущей шестерней
- Опорная рама усилена металлическими подкосами, поэтому уверенно принимает на себя вес даже максимально загруженного барабана (примерно 75%)
- Траверса крепится к раме с полным охватом осей в 360°, это делает конструкцию невосприимчивой к вибрациям и позволяет выдерживать переменные нагрузки
- Ножная педаль помогает зафиксировать барабан под необходимым углом наклона, что упрощает его заполнение компонентами и выгрузку готовой смеси
- Втулка ведомого шкива сделана из стали, что обеспечивает надежность и долговечность рабочего узла
- Узел оси бака, который принимает на себя наибольшую нагрузку, легко снимается. Это позволяет без труда менять подшипники при необходимости
- Опорная ножка обеспечивает устойчивость бетоносмесителя на рабочей площадке, а колеса диаметром 20.5 мм делают простым его перемещение