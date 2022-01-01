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Бетономешалка PRORAB ECM 63
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Бетономешалки
    Бетономешалка PRORAB ECM 63
    Арт. X1350273
    Бетономешалка PRORAB ECM 63

      Бетономешалка PRORAB ECM 63

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1350273

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		380x560x640
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бетономешалка PRORAB ECM 63 предназначена для изготовления бетона и других строительных смесей непосредственно на стройплощадке. Бетономешалка используется в частных домах для строительных и ремонтных работ. Рама бетономешалки PRORAB ECM 63 усилена металлическими откосами, которые обеспечивают жесткость и прочность конструкции. Наличие колес позволяет быстро и легко перемещать бетономешалку в любое удобное место. Управление наклоном барабана бетономешалки осуществляется вручную с помощью специальной удобной рукоятки.

        Преимущества

        • Устойчивость благодаря наличию опорной ножки
        • Класс защиты IP45D
        • Перфорированный венец
        • Электрический привод
        • Простота эксплуатации