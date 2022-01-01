Бетономешалка PRORAB ECM 63
Арт. X1350273
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|380x560x640
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Частота, Гц
|50
- Бетономешалка PRORAB ECM 63 предназначена для изготовления бетона и других строительных смесей непосредственно на стройплощадке. Бетономешалка используется в частных домах для строительных и ремонтных работ. Рама бетономешалки PRORAB ECM 63 усилена металлическими откосами, которые обеспечивают жесткость и прочность конструкции. Наличие колес позволяет быстро и легко перемещать бетономешалку в любое удобное место. Управление наклоном барабана бетономешалки осуществляется вручную с помощью специальной удобной рукоятки.
Преимущества
- Устойчивость благодаря наличию опорной ножки
- Класс защиты IP45D
- Перфорированный венец
- Электрический привод
- Простота эксплуатации