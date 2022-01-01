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Бетономешалка Sturm CM20180RF 1000 Вт, 180 л, 30 об/мин
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Бетономешалки
    Бетономешалка Sturm CM20180RF 1000 Вт, 180 л, 30 об/мин
    Арт. О00000034440
    Бетономешалка Sturm CM20180RF 1000 Вт, 180 л, 30 об/мин

      Бетономешалка Sturm CM20180RF 1000 Вт, 180 л, 30 об/мин

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. О00000034440

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Крепление барабана на 2-х подшипниках обеспечивающих плавное вращение без вибраций, что дает высокую производительность

        Преимущества

        • Разборные фланцы барабана позволяют быстро осуществлять ремонт и замену опорных подшипников
        • Ведущая шестеренка, расположенная на валу двигателя, выполнена из чугуна, что обеспечивает долгий срок эксплуатации бетономешалок
        • Бак имеет чугунный венец, который увеличивает прочность конструкции
        • Благодаря транспортировочным колесам бетономешалку можно без труда перемещать в случае необходимости