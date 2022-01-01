Бетономешалка Sturm CM20180RF 1000 Вт, 180 л, 30 об/мин
Арт. О00000034440
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
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- Крепление барабана на 2-х подшипниках обеспечивающих плавное вращение без вибраций, что дает высокую производительность
Преимущества
- Разборные фланцы барабана позволяют быстро осуществлять ремонт и замену опорных подшипников
- Ведущая шестеренка, расположенная на валу двигателя, выполнена из чугуна, что обеспечивает долгий срок эксплуатации бетономешалок
- Бак имеет чугунный венец, который увеличивает прочность конструкции
- Благодаря транспортировочным колесам бетономешалку можно без труда перемещать в случае необходимости