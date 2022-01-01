Бетономешалка Sturm CM20180RF 1000 Вт, 180 л, 30 об/мин

Преимущества

Разборные фланцы барабана позволяют быстро осуществлять ремонт и замену опорных подшипников

Ведущая шестеренка, расположенная на валу двигателя, выполнена из чугуна, что обеспечивает долгий срок эксплуатации бетономешалок

Бак имеет чугунный венец, который увеличивает прочность конструкции

Благодаря транспортировочным колесам бетономешалку можно без труда перемещать в случае необходимости

Крепление барабана на 2-х подшипниках обеспечивающих плавное вращение без вибраций, что дает высокую производительность