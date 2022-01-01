Бетономешалка Sturm CM20070RF, объем раствора 38 л, вес 27.2 кг

Преимущества

Чугунный венец гарантирует длительную работоспособность техники.

Разборный узел подшипника позволяет производить ремонт бетоносмесителя и исключает необходимость замены узла.

Электрический двигатель находиться под прочным пластиковым чехлом, что предотвращает попадание грязи и пыли, продлевая тем самым срок службы.

Усиленная рама с ребрами жесткости и болтовые соединения надежно скрепляют элементы бетоносмесителя

Бетономешалка Sturm CM20070RF применяется на строительных площадках для приготовления смесей и растворов