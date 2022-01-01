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Бетономешалка Sturm CM20070RF, объем раствора 38 л, вес 27.2 кг
13 600 ₽
Бетономешалки
  • Персональная скидка
Бетономешалка Sturm CM20070RF
Арт. О00000031622
Бетономешалка Sturm CM20070RF, объем раствора 38 л, вес 27.2 кг
  • Персональная скидка

Бетономешалка Sturm CM20070RF

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13 600 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 726 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Арт. О00000031622

Характеристики

Производитель
Sturm
Страна производства
Россия
Родина бренда
Германия
Габариты, мм
610x610x440
Частота, Гц
50
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
13 600 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 726 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бетономешалка Sturm CM20070RF применяется на строительных площадках для приготовления смесей и растворов

    Преимущества

    • Чугунный венец гарантирует длительную работоспособность техники.
    • Разборный узел подшипника позволяет производить ремонт бетоносмесителя и исключает необходимость замены узла.
    • Электрический двигатель находиться под прочным пластиковым чехлом, что предотвращает попадание грязи и пыли, продлевая тем самым срок службы.
    • Усиленная рама с ребрами жесткости и болтовые соединения надежно скрепляют элементы бетоносмесителя