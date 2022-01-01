Бетономешалка Sturm CM20070RF, объем раствора 38 л, вес 27.2 кг

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Бетономешалка Sturm CM20070RF
Арт. О00000031622
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|610x610x440
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Частота, Гц
|50
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- Бетономешалка Sturm CM20070RF применяется на строительных площадках для приготовления смесей и растворов
Преимущества
- Чугунный венец гарантирует длительную работоспособность техники.
- Разборный узел подшипника позволяет производить ремонт бетоносмесителя и исключает необходимость замены узла.
- Электрический двигатель находиться под прочным пластиковым чехлом, что предотвращает попадание грязи и пыли, продлевая тем самым срок службы.
- Усиленная рама с ребрами жесткости и болтовые соединения надежно скрепляют элементы бетоносмесителя