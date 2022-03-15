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Бетономешалка Sturm CM1907C
5.0
2
Найти аналог
Бетономешалки
    Бетономешалка Sturm CM1907C
    Арт. X13502118
    5.0
    2
    Бетономешалка Sturm CM1907C

      Бетономешалка Sturm CM1907C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X13502118
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		1024x564x1014
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бетономешалка STURM CM1907C используется на небольших частных стройках для смешивания щебня, гравия, строительных растворов и воды; для получения бетонных смесей. Это легкая в эксплуатации и удобная при транспортировке бетономешалка с двигателем в 250 Вт и объемом бака 70 л

        Преимущества

        • Асинхронный электродвигатель мощностью 300 Вт
        • Металлическая ножка-подпорка - для устойчивого положения бетономешалки во время работы
        • Чугунная ведущая шестеренка, расположенная на валу двигателя - для исправной работы устройства на протяжении всего срока службы
        • Небольшие габариты и малый вес (34 кг) - для удобной транспортировки устройства