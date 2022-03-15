Преимущества

Асинхронный электродвигатель мощностью 300 Вт

Металлическая ножка-подпорка - для устойчивого положения бетономешалки во время работы

Чугунная ведущая шестеренка, расположенная на валу двигателя - для исправной работы устройства на протяжении всего срока службы

Небольшие габариты и малый вес (34 кг) - для удобной транспортировки устройства

Бетономешалка STURM CM1907C используется на небольших частных стройках для смешивания щебня, гравия, строительных растворов и воды; для получения бетонных смесей. Это легкая в эксплуатации и удобная при транспортировке бетономешалка с двигателем в 250 Вт и объемом бака 70 л