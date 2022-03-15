Бетономешалка Sturm CM1907C
Арт. X13502118
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|1024x564x1014
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Частота, Гц
|50
- Бетономешалка STURM CM1907C используется на небольших частных стройках для смешивания щебня, гравия, строительных растворов и воды; для получения бетонных смесей. Это легкая в эксплуатации и удобная при транспортировке бетономешалка с двигателем в 250 Вт и объемом бака 70 л
Преимущества
- Асинхронный электродвигатель мощностью 300 Вт
- Металлическая ножка-подпорка - для устойчивого положения бетономешалки во время работы
- Чугунная ведущая шестеренка, расположенная на валу двигателя - для исправной работы устройства на протяжении всего срока службы
- Небольшие габариты и малый вес (34 кг) - для удобной транспортировки устройства