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Гидравлический подкатной домкрат в кейсе Matrix 51028 (2 т, 135-385 мм)
4.0
6
3 969 ₽
5 520 ₽
Домкраты
  • Персональная скидка
Гидравлический подкатной домкрат в кейсе Matrix 51028 (2 т, 135-385 мм)
Арт. Х1313205
4.0
6
Гидравлический подкатной домкрат в кейсе Matrix 51028 (2 т, 135-385 мм)
  • Персональная скидка

Гидравлический подкатной домкрат в кейсе Matrix 51028 (2 т, 135-385 мм)

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 551 ₽
3 969 ₽
5 520 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. Х1313205
4.0
6

Характеристики

Производитель
Matrix
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Габариты, мм
230x150x570
Материал корпуса
металл
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 551 ₽
3 969 ₽
5 520 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Домкрат Matrix 51028 2Т подкатной предназначен для СТО, автомастерских и частных гаражей для быстрой замены колёс легковых автомобилей. Данная модель имеет удлинённую рукоятку (рычаг), которая обеспечивает быстрый и лёгкий подъем грузов массой до 2 тонн. Прорезиненный наконечник рычага исключает проскальзывания или выпадания из рук при работе – домкрат абсолютно безопасен для пользователя. Домкрат Matrix 51028 2Т подкатной оснащён укреплённой рамой, способной держать пиковые нагрузки. Использовать домкрат для подъёма автомобилей можно в гаражах, СТО или под открытым небом – широкое основание и колеса не погружаются в грунт или песок даже при небольшом дожде. Высота подъёма модели – 38,5 см, подхвата – 13,5 см. Лучший выбор для СТО и мастерских – домкрат Matrix 51028 2Т подкатной, купить который можно в нашем магазине без переплат посредникам! Производительный, крепкий и долговечный домкрат Matrix 51028 2т – цена снижена!

    Преимущества

    • Укреплённая металлическая рама защищена от переворотов и падений при нагрузках
    • Удлинённая рукоятка с резиновым наконечником
    • Наличие антискользящих пазов под основанием домкрата
    • Пластиковый кейс для удобства транспортировки и хранения