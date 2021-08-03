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Гидравлический подкатной домкрат в кейсе Matrix 51028 (2 т, 135-385 мм)
Арт. Х1313205
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Гидравлический подкатной домкрат в кейсе Matrix 51028 (2 т, 135-385 мм)
Арт. Х1313205
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|230x150x570
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Материал корпуса
|металл
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- Домкрат Matrix 51028 2Т подкатной предназначен для СТО, автомастерских и частных гаражей для быстрой замены колёс легковых автомобилей. Данная модель имеет удлинённую рукоятку (рычаг), которая обеспечивает быстрый и лёгкий подъем грузов массой до 2 тонн. Прорезиненный наконечник рычага исключает проскальзывания или выпадания из рук при работе – домкрат абсолютно безопасен для пользователя. Домкрат Matrix 51028 2Т подкатной оснащён укреплённой рамой, способной держать пиковые нагрузки. Использовать домкрат для подъёма автомобилей можно в гаражах, СТО или под открытым небом – широкое основание и колеса не погружаются в грунт или песок даже при небольшом дожде. Высота подъёма модели – 38,5 см, подхвата – 13,5 см. Лучший выбор для СТО и мастерских – домкрат Matrix 51028 2Т подкатной, купить который можно в нашем магазине без переплат посредникам! Производительный, крепкий и долговечный домкрат Matrix 51028 2т – цена снижена!
Преимущества
- Укреплённая металлическая рама защищена от переворотов и падений при нагрузках
- Удлинённая рукоятка с резиновым наконечником
- Наличие антискользящих пазов под основанием домкрата
- Пластиковый кейс для удобства транспортировки и хранения