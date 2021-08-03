Гидравлический подкатной домкрат в кейсе Matrix 51028 (2 т, 135-385 мм)

Преимущества

Укреплённая металлическая рама защищена от переворотов и падений при нагрузках

Удлинённая рукоятка с резиновым наконечником

Наличие антискользящих пазов под основанием домкрата

Пластиковый кейс для удобства транспортировки и хранения





Домкрат Matrix 51028 2Т подкатной предназначен для СТО, автомастерских и частных гаражей для быстрой замены колёс легковых автомобилей. Данная модель имеет удлинённую рукоятку (рычаг), которая обеспечивает быстрый и лёгкий подъем грузов массой до 2 тонн. Прорезиненный наконечник рычага исключает проскальзывания или выпадания из рук при работе – домкрат абсолютно безопасен для пользователя. Домкрат Matrix 51028 2Т подкатной оснащён укреплённой рамой, способной держать пиковые нагрузки. Использовать домкрат для подъёма автомобилей можно в гаражах, СТО или под открытым небом – широкое основание и колеса не погружаются в грунт или песок даже при небольшом дожде. Высота подъёма модели – 38,5 см, подхвата – 13,5 см. Лучший выбор для СТО и мастерских – домкрат Matrix 51028 2Т подкатной, купить который можно в нашем магазине без переплат посредникам! Производительный, крепкий и долговечный домкрат Matrix 51028 2т – цена снижена!