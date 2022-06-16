Подкатной гидравлический домкрат Вихрь ДМК-2 (2 т, 135-355 мм)

Домкрат гидравлический подкатной ДМК-2 (2 т, 135-355 мм) Вихрь предназначен для поднятия автомобилей при шиномонтаже и ремонте. В целях безопасности все домкраты Вихрь оснащены защитой от перегрузки, которая не позволяет поднимать массу, превышающую допустимый максимум. Максимально допустимая масса 2 тонны, высота подхвата 135 мм, высота подъёма 355 мм.